Hasan Çavuşoğlu: Bizim limit konusunda sıkıntımız olmaz

Burcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yaz transfer döneminde gelen giden oyuncular ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı harcama limitleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Çavuşoğlu, "Limitler konusunda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, nasıl bir transfer süreci izleyeceklerinden bahsetti.

"BİZDE GELEN AĞAM GİDEN PAŞAM OLUR"

Eksik olan tüm bölgelere transfer yapmaya gayret göstereceklerini ifade eden Başkan Çavuşoğlu, Alanyaspor'da sözleşmesi biten oyuncuların durumu konusunda ise şunları kaydetti:

"Şu anda bekliyoruz. Hocamızla da istişare edeceğiz. Takımda kalmak isteyen olursa tabii ki tutacağız. Tabii bizim de değerlendirmediğimiz oyuncular olabilir, bunlar gayet normaldir. Serbest kalan bazı oyuncular da başka takımlara gitmek üzere. Daha önce futbolcularımızla da konuştuk, burada kalmak isteyenlere bizim kapımız açık dedik, gitmek isteyenlerin zaten önünü kapayamayız. Oyuncunun sözleşmesi bitmişse zaten, bizde gelen ağam giden paşam olur. Nereye gerekliyse bugüne kadar biz gerekli transferleri yaptık. Herkesin içi rahat olsun. Bundan sonra da en iyi şekilde yapmaya devam ederiz."

"GİDENİN YERİNE HEP DAHA İYİSİ GELDİ"

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek Alanyaspor'un yeni sezon kadro çalışmalarında nasıl bir transfer politikası izleyeceği sorusu üzerine Çavuşoğlu, "Bunu dengeleyeceğiz. Bizim aldığımız oyuncularda bugüne dek ne yaptık; giden oyuncunun hep bir üstündeydi. Bundan sonraki süreçte de hep böyle olacak inşallah. Bizim hedefimiz gittikçe o noktaya kadar gidiyor. Bulunduğumuz noktadan da ligi ilk 5'te bitirmemizden de belli. Yani bugüne dek giden oyuncunun yerine hep daha iyileri geldi, bundan sonra da inşallah böyle yapmaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"EKSTRA BİR ŞEY OLMAZ"

Ligin 21 takıma çıkarılmasının transfer çalışmalarını etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soruyu ise Başkan Çavuşoğlu, şöyle yanıtladı:

"Her takımda bir iki tane değişiklik olabilir ama neticesinde bir kadro var. Her takımın olduğu gibi sınırlandırılmış bir kadronuz olur. O kadronun, sayının üstüne çıkacak halin yok zaten. Eldeki 25 kişilik oyuncu kadrosuyla devam edeceksin. O 25 takım olsa da 15 takım olsa da aynı kadroyla devam edeceksin. Onun için orada ekstra bir şey olacağını düşünmüyorum."

"LİMİT KONUSUNDA SIKINTIMIZ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, birçok kulübün tepki gösterdiği harcama limitleri için gelen soru üzerine şöyle konuştu:

"Şahsen Alanyaspor Kulübü olarak biz karşı değiliz. Ama karşı olan kulüpler olabilir, onlara saygı duyarız. Her kulüp kendi içerisinde, kendi kararlarını verebiliyor. Kendi limitlerini kendi ayarlayabiliyor. Az gelir, çok gelir onlar diğer kulüplerin bileceği bir şey. Bizim kendimize göre, sıkıntımız olmayacağını düşünüyorum. Ama tabii herkes kendine göre, kendi isteğine göre konuşacak, hakkını savunacak. Bunlar olağan şeyler, biz onlara müdahil olmayız. Herkes kendi görüşünü açıklayacak, kendi kulübüne göre, kendi hesabına göre açıklamalarını yapacak. Buna dahil olan da olacak, olmayan da olacak bunlar normal şeyler."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hasan Çavuşoğlu´nun açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU-Engin ANAK

2020-08-07 15:52:47



