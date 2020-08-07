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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanayide erkek çocuğu taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi

İHA

Antalya'da bir iş yerinde 13 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Taciz olayının güvenlik kamerasına yansımasının ardından şüphelinin suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.

Sanayide erkek çocuğu taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi

Antalya'da bir iş yerinde 13 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Taciz olayının güvenlik kamerasına yansımasının ardından şüphelinin suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.
H.G. (13) adlı erkek çocuğu taciz ettiği iddiasıyla esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edilen E.K. (55), alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İşlediği suç güvenlik kameralarınca tespit edilen E.K.'nin suçlamaları kabul ettiği ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 675 Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Şüphelendiği bir durum üzerine dükkanındaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen esnaf, 55 yaşındaki E.K.'nin, 13 yaşındaki H.G.'yi taciz ettiğini gördü. Olayın üzerine E.K., esnaf tarafından iş yerine kapatıldı. Diğer esnafın da tepkisi üzerine şüpheli, polis ekiplerince bölgeden güçlükle uzaklaştırıldı. Sağlık kontrolünün ardından Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesi alınan E.K., adliyeye sevk edildi. E.K.'nin darp edilmesi sonucu üzerindeki gömleğin yırtıldığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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