Bypass olan Baro Başkanı Polat Balkan'ın sağlık durumu iyi

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Geçirdiği kalp krizinin ardından bypass ameliyatı olan Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği bildirildi.

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, dün öğle saatlerinde rahatsızlanması sonucu Memorial Antalya Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Balkan, hemen anjiyoya alındı. Anjiyo sonrası Polat Balkan’ın bypass ameliyatı yapılmasına karar verildi. Ameliyatı başarılı geçen Balkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.

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