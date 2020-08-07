Kaş'ta, Millet Kıraathanesi açıldı



Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Kaş Belediyesi tarafından hayata geçirilen Millet Kıraathanesi, törenle açıldı. 150 metrekarelik kapalı, 3100 metrekare açık alana sahip, 1500 kitaplı kütüphanenin yanı sıra internet bağlantısı olan iki bilgisayar, oturma grupları, 9 kameriye ve çocuk parkının yer aldığı Millet Kıraathanesi vatandaşlardan da ilgi gördü.

Kaş Belediyesi tarafından Kınık Mahallesi'nde hayata geçirilen Millet Kıraathanesi'nin açılışına Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, belediye meclisi üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Eski Kınık Belediyesi Hizmet Binası'nın alt katı ve bahçesi, Kaş Belediyesi tarafından Millet Kıraathanesi olarak düzenlendi. Millet Kıraathanesi 150 metrekarelik kapalı, 3100 metrekare açık alana sahip. Kapalı alanda 1500 kitap bulunan kütüphane, internet bağlantısı olan iki bilgisayar ve oturma grupları yer alıyor. Bahçesinde vatandaşların oturup sohbet edeceği 9 kameriye ile çocuk parkı yer alıyor. Vatandaşlar gün boyu Millet Kıraathanesi'nde oturup, ücretsiz çay içebilecek. Vatandaşlara kek ikramında bulunulacak kıraathanede günlük gazeteler okunabilecek. Açılıştan sonra Kaymakam Yazıcı ve Belediye Başkanı Ulutaş vatandaşlarla çay içerek, sohbet etti.

Açılışa katılan Kınıklı Hatice Baskak, "Buraya açılmış olan bu parkımıza kendi adımıza, mahallemiz için çok sevindik. Çok beğenerek, çok coşarak, ne diyeceğimi bilemiyorum. Sevindim. Bu kitapları çocuklarımıza örnek olarak okumak, buraya gelip arkadaşlarımızla çay içmeyi herkesten çok fazla istiyorum" dedi.

İsmail Kocakaya, "Bölgemize kazandırılmış olan bu kütüphane gerçekten bir açığı kapattı. Bölge insanlarının, özellikle gençliğin bu tür bir yere ihtiyacı vardı. Gerek sohbet ortamında, gerek ihtiyaç duyulan kitapları edinme, okuma konusunda bir açığı giderdi. Sebep olanlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Bugün Millet Kıraathanemizi açıyoruz. Hemşehrilerimizin uzun zamandır beklentisi olan bir sosyal alan talepleri vardı. Bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, emeklilerimiz bize vakit geçirebilecekleri, her türlü faaliyetleri yapabilecekleri, sosyal anlamla etkileşim yapabilecekleri bir yer talepleri vardı. Bunu bugün mahallemize kazandırıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Hemşehrilerimiz gelecekler, güzelce vakit geçirebilecekler" dedi.

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemizi Millet Kıraathaneleri projesi adı altında büyük bir atılım hamlesi gerçekleştirilmeye başlandı. Doğrusu bu hizmetleri il ve ilçe merkezlerinde görmekten ziyade Kaş'ımızın bu güzide yerinde de görmek hepimizi oldukça mutlu etti. Bu anlamada bu hizmeti Kınıklı hemşehrilerimize sunan belediye başkanımızı ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum." İfadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2020-08-07 17:25:57



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