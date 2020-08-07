Antalya-Konya karayolunda seyir halindeki kamyon yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AntalyaKonya karayolunda seyir halindeki kamyon yandı. Yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



AntalyaKonya karayolunda Antalya istikametinden Konya istikametine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 42 CJP 73 plakalı kamyon, AksekiMurtiçi mevkiine geldiğinde sağ taraftaki lastiklerinden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücüsünün kamyonu yolun sağına çekerek inmesinin ardından lastiklerin bulunduğu bölge yanmaya başladı. Sürücülerin yanan bölgeye yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalışması ve aracın yanması bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Yangına ilk müdahaleyi yol kenarındaki vatandaşlar ve yoldan geçmekte olan araç sahipleri yaptı. İtfaiyenin gelmesiyle yangın söndürülürken kamyonda büyük maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.