Erkek çocuğunu taciz eden şüpheli adliyede (2)

TUTUKLANDI
Antalya'da, iş yerinde H.G. adlı erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edilen E.K., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-08-08 00:47:16
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