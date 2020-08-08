Plajda yaz defilesi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir plajda düzenlenen moda etkinliğinde mankenler, ünlü modacıların yaz kreasyonlarını tanıttı. Plajda modayla buluşan tatilciler, havuz içinde defile izledi.
Lara bölgesinde bir plajda düzenlenen moda etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. Emy Organizasyon & Ajans mankenlerinin tanıttığı yaz kreasyonları ilgi gördü. Ünlü tasarımcı Haktan Bucke ve Shervin Najafpour yaz kreasyonlarının tanıtıldığı moda etkinliğinde, Argento Beachwear ve Your Bohemian koleksiyonları da sergilendi.
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Defilede bohem tarzın öne çıktığı koleksiyonların sergilendiğini belirten Emy Ajans sahibi Eda Meltem Yılmaz, defilenin plaj atmosferine renk kattığını söyledi. 9 mankenle düzenlenen defilenin 45 dakika sürdüğünü hatırlatan Yılmaz, "Moda tutkunlarını plajda bir araya getirdik. Moda etkinliğimizi havuz içinde izleyenler, mankenlerin yürüyüş adımlarına alkışları ve danslarıyla eşlik etti" dedi.DHA-Magazin Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2020-08-08 08:22:44
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