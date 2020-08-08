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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıklı Muratpaşa Hareketi muhtarlara anlatıldı

İHA

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eylül ayında başlayacak Sağlıklı Muratpaşa Hareketi'nin muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısında, "Yapacağımız hizmet bina, asfalt değil ama onun yüz katı daha önemli bir şey. Başarabildiğimizde gelecek nesillere, insanlığa katkısı binayla, asfaltla ölçülecek bir şey değil. Belki kaç can kurtaracağız" diye konuştu.

Sağlıklı Muratpaşa Hareketi muhtarlara anlatıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eylül ayında başlayacak Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nin muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısında, “Yapacağımız hizmet bina, asfalt değil ama onun yüz katı daha önemli bir şey. Başarabildiğimizde gelecek nesillere, insanlığa katkısı binayla, asfaltla ölçülecek bir şey değil. Belki kaç can kurtaracağız” diye konuştu.
Covid19 sonrası doğru beslenme ve sporla bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini ve her geçen gün artan tansiyon, şeker, kanser ve obezite gibi hastalıklarla mücadeleyi amaçlayan Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nin, muhtarlar bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Uysal, belediye başkan yardımcıları, ilgili müdürlüklerle birlikte Muratpaşa Belediyesi diyetisyenleri ve spor eğitimcilerinin katıldığı toplantıda, projenin müziği de ilk kez muhtarlara dinletildi.
Diyetisyenlerin hem gruplar halinde hem de kişilere doğru beslenmeyi anlatacağı, spor eğitmenlerinin ise ücretsiz spor dersleri vereceği projenin bilgilendirme toplantısında konuşan Başkan Uysal, “Bazı şeyler var ki ne asfalt ne de bina içeriyor. Bazı şeyler var ki bizim uğraşmamız gerekiyor. Binadan çok daha önemli şeyler var. Uğraşılması gerekiyor” dedi.
Toplum sağlığı sorunu haline gelen hastalıklara dikkat çeken Başkan Uysal, şöyle konuştu:
“Bizim insanımız kanser oluyor. Tansiyon ve şeker. 50 yaşını geçen insanımızın kaderi gibi. Çocuklarımıza sirayet ediyor. 30 yaşında, 25 yaşında çocuklarımız obeziteden şeker hastası oluyor. Hele hele yeni kuşak. Bilgisayara meraklı olan çocuklar bilgisayarın başından kalkmıyor. Tek yönlü beslenmeyle çok erken yaşlarda sağlığını, sıhhatini kaybediyor. Hastane en son çare olmalı. Hastane işin sonucu. Hastaneye düşmemeye çalışmamız lazım. Bu kader değil.”
Muratpaşa’da bu döngüyü kırmayı, muhtarların koordinasyonunda kırmayı deneyeceklerini kaydeden Başkan Uysal, “Asıl konu sağlıklı beslenmek. Ne yenir ne yenmez? Neyi yediğinde ne olur ne yemediğinde ne olmaz” dedi.
Bu çalışmanın lokomotifinin kadınlar olacağını aktaran Uysal, annelerin çocuklarına öğreteceği doğru beslenme şekilleriyle gelecek kuşakların hayatını değiştiren, hayata etki eden bir çalışmanın ortaya çıkacağını aktardı.
Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nde belediyede görevli diyetisyenlerin mahallelerde toplantılarla doğru beslenmenin ne demek olduğunu anlatacağını, kişiye özel beslenme programları oluşturacağını belirten Uysal, bu çalışmanın düzenli sporla destekleneceğini söyledi. Muratpaşa Belediyesi’nin covid19 pandemisi öncesinde spor salonlarından parklara ve hatta falez plajlarında gerçekleştirdiği sabah sporu programının 7 bin kişiye ulaştığının altını çizen Başkan Uysal, sosyal mesafe kuralları içinde maske ve diğer tüm önlemleri alarak Eylül ayıyla birlikte yeniden programa başlayacaklarını söyledi.
Muhtarlardan Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nde toplantıların organize edilmesi ve bu hareket için gönüllüler bulunması konularında destek isteyen Uysal, muhtarlara “Sizlerden mahallenizi düşünerek, komşularımızı teşvik etmenizi, gerekli toplantıları almanızı rica ediyoruz. Yapacağımız hizmet bina, asfalt değil ama onun yüz katı daha önemli bir şey. Başarabildiğimizde gelecek nesillere, insanlığa katkısı binayla, asfaltla ölçülecek bir şey değil. Belki kaç can kurtaracağız” diye konuştu.

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