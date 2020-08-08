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Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü Direğin ok gibi saplandığı otomobil sürücüsü ağır yaralandı

İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil iki bölündü. Direğin otomobilin içine girip ok gibi saplandığı kazada sürücü ağır yaralandı, otomobil hurdaya döndü.

Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü Direğin ok gibi saplandığı otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil iki bölündü. Direğin otomobilin içine girip ok gibi saplandığı kazada sürücü ağır yaralandı, otomobil hurdaya döndü.
Kaza, Belek turizm merkezi yoluna meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Karademir'in kullandığı 03 UY 168 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Karademir, ağır yaralı olarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası elektrik direği ise araç içerisinden çıkartıldı.
Karademir'in Belek'te çaycılık yaptığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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