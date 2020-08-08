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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanalda kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor

İHA

Antalya'da yeğeniyle birlikte serinlemek için girdiği kanalda gözlerden kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmaları 3'üncü gününde de devam etti. Sabah erken saatlerde karadan ve su altından başlayan çalışmalarda, akşam saatlerine kadar gencin izine henüz rastlanılmadı.

Kanalda kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor

Antalya’da yeğeniyle birlikte serinlemek için girdiği kanalda gözlerden kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmaları 3’üncü gününde de devam etti. Sabah erken saatlerde karadan ve su altından başlayan çalışmalarda, akşam saatlerine kadar gencin izine henüz rastlanılmadı.

Olay, 6 Ağustos Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeğeni Ahmet Andariman ile birlikte kanal kenarına serinlemek için suya giren Sezgin Andariman, kanalda bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu. Genci göremeyen yeğeni durumu ailesine haber verdi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri, çok sayıda polis ekibi ile tedbir amaçlı çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Girmenin yasak ve tehlikeli olduğu kanalda kaybolan S.A.’nın bulunması için dalgıç polisler istendi. Antalya Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler kanala girip arama çalışması yaptı. Aile yakınları zaman zaman sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri genç çocuğun yakınlarını sakinleştirmekte güçlük çekti.

1 kilometrelik alanda yaklaşık 2,5 saat tarama yapan ekipler, 17 yaşındaki gencin izine rastlayamadı. Havanın kararması sebebiyle ara verilen çalışmalara dün ve bugün devam etti. Bölgede iki gün önce başlayan arama çalışmaları bugün sabah erken saatlerde tekrar başlatıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, AKUT ve İHH İnsani Yardım Vakfı'na ait 15 dalgıç katıldığı arama çalışmalarından akşam saatlerine kadar sonuç alınamadı.

Genç Sezgin’in hava kararıncaya kadar bulunamaması halinde, yarın gündüz saatlerinde çalışmaların karadan, su altından ve havadan devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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