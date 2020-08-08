Kaş'ta sazlık alanda yangın (2)

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YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Eren Çayı kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. 2 helikopter, 8 arazöz, 32 orman işçisi, 4 ormancı ve 3 teknik elemanın katıldığı çalışmaları Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir yönetti. 1960 yılında dikilen okaliptüs ağaçlandırma sahasını tehdit eden yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmasının devam ettiği yangında 40 dönüm çalılık ve otluk alanın zarar gördüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2020-08-08 21:37:39



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