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Mefruşat dükkanında çıkan yangında kundaklama şüphesi Antalya'da çeyizlik eşya dükkanında yangın çıktı

İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde bir mefruşat dükkanında kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen yangında, perde, çeyizlik eşya, klima ve dikiş makinesi gibi eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Mefruşat dükkanında çıkan yangında kundaklama şüphesi Antalya'da çeyizlik eşya dükkanında yangın çıktı

Antalya’nın Serik ilçesinde bir mefruşat dükkanında kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen yangında, perde, çeyizlik eşya, klima ve dikiş makinesi gibi eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Yangın, dün akşam saatlerinde Kökez Mahallesi’nde bulunan perde ve çeyiz ürünleri satan mefruşat dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cam kırılması sesi duyan mahalleli, ne olduğuna bakmak için dışarıya çıktı. Bu sırada mefruşat dükkanından çıkan dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle kontrol altına alındı.
Yangın sonrası perde ve çeyizlik ürünlerinin yanı sıra, dikiş makinesi, klima gibi eşyalar da kullanılamaz hale geldi. Olay anını gördüğünü iddia eden bir vatandaş, iki kişinin yüzlerinde siyah maske olduğunu ve dükkanın camlarını kırarak, molotof attıklarını, daha sonra da iki ayrı yerden kaçarak mahalleden uzaklaştıklarını anlattı.
Yangın sonrası yapılan incelemelerde ise dükkana ait olan asma kilit kesilmiş olarak bulundu.
Polis, olay sonrası soruşturma başlatırken, itfaiye ekipleri de kundaklama olma ihtimali üzerine araştırma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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