Serik'te terziye molotoflu saldırı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde perde ve çeyiz tamir işleri yapılan terzi dükkanına, molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Saldırıda, iş yerinde maddi hasar oluştu.Serik ilçesi Kökez Mahallesi eski cuma pazarı mevkiinde Perihan Okudan adlı terziye ait dükkana dün akşam saatlerinde gelen kimliği belirsiz 2 kişi, camını kırdıkları iş yerine molotof kokteyli attı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada gürültüyü duyan Ahmet Teke adlı vatandaş, iş yerinin karşısındaki cami çeşmesinden doldurduğu kovayla yangına müdahale etti. Teke, itfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar yangının büyümesine engel oldu. Kısa sürede söndürülen yangında, iş yerindeki klima ile dikiş makineleri zarar görürken, çok sayıda kumaş ve malzeme ise dumandan etkilendi.

'KİMSEYLE HUSUMETİM YOK'

İş yeri sahibi Perihan Okudan, "Saat 23.00 sıralarında bize haber verdiler. İş yerimin kepengini kırmışlar. Camı kırıp içeriye molotof kokteyli atmışlar. İki kişi olduğunu söylediler. İş yerimde bazı şeyler yanmış. Benim kimseyle husumetim yok" dedi. Yangına ilk müdahaleyi yapan Ahmet Teke ise "Gürültü duydum, hemen geldim. Yangını görünce karşıdaki camiden kovayla su taşıyarak müdahale ettim. Hortum buldum. Yangını söndürdüm. Sonra itfaiye geldi" diye konuştu.

Polis, yüzlerinde maske olduğu belirlenen saldırganları bulmak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-08-09 10:52:56



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