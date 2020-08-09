Hayat Park’ın yollarına sıcak asfalt

Konyaaltı Belediyesi, yakın zamanda hayata geçecek olan Hayat Park’ın otopark ve giriş yollarını sıcak asfalt ile kapladı.

Konyaaltı Belediyesi’nin Öğretmenevleri Mahallesi’nde Antalyalılara kazandırdığı 117 dönümlük mesire alanı Hayat Park’ta çalışmalar son aşamaya geldi. İlk etabının yakın zamanda açılacağı Hayat Park’ta son rötuşlar yapılıyor. Hayat Park’ın giriş noktaları ve otopark alanına giden yollar Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sıcak asfalt ile kaplandı. Ekipler, yaklaşık 600 ton sıcak asfalt döktü. Asfalt çalışmasının da tamamlanmasıyla Hayat Park projesinde ilk etapta büyük oranda sona gelindi. 5 adet tenis kortunun baştan sona altyapısıyla yenilendiği Hayat Park, tenis sevenlerin uğrak yeri olacak. İki adet kafenin açılacağı Hayat Park kısa zaman içinde misafirlerini kabul etmeye başlayacak.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Hayat Park’ta özel çalışmaların yapıldığını söyledi. Antalya’ya çok amaçlı, özel bir proje kazandıracaklarını belirten Başkan Esen, “Ekiplerimiz en ince ayrıntısına kadar çalışarak ortaya güzel bir çalışma çıkardı. Tenis kortlarının bulunduğu alana kadar ilk etabını yakın zamanda açıyoruz. Yollarımız sıcak asfalt ile kaplandı. Son eksikliklerde giderilerek, Hayat Park’ın ilk bölümünü yurttaşlarımızın hizmetine açmayı planlıyoruz” dedi.

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