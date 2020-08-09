Manavgat’ta orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangında 500 metrekarelik alan zarar gördü.
Manavgat’ın Tepeköy Mahallesi’nde bugün saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Vatandaşların haber vermesiyle yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın söndürme helikopteri ve yer ekipleriyle müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 500 metrekarelik ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
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