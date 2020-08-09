Manavgat’ta orman yangını büyümeden söndürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat’ta orman yangını büyümeden söndürüldü

İHA

Manavgat’ta orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangında 500 metrekarelik alan zarar gördü.
Manavgat’ın Tepeköy Mahallesi’nde bugün saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Vatandaşların haber vermesiyle yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın söndürme helikopteri ve yer ekipleriyle müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 500 metrekarelik ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boğulma vakaları tatilcilerin gözünü korkutmadı, cankurtaranlar isyan etti Cankurtaran: “Millet laf anlamıyor” “Laf dinlemiyorlar. Boğulma tehlikesi yaşıyorlar, biz uyarmamıza rağmen hala açığa gidiyorlar”
YEREL HABERLER Boğulma vakaları tatilcilerin gözünü korkutmadı, ...
Maske takmayanlara maskeli korkulukla mesaj Maskesiz gezenleri görünce korkuluk yapıp maske taktı Yaptığı korkuluğa maske takarak farkındalık oluşturdu
YEREL HABERLER Maske takmayanlara maskeli korkulukla mesaj Maskesiz ...
Kepez’den can dostlara ahşap, gölgelikli mama ve su istasyonu
YEREL HABERLER Kepez’den can dostlara ahşap, gölgelikli mama ve su ...
Polisin 'gözler kalbin aynasıdır' diye kontrol ettiği sürücü alkollü çıktı Trafik polisi sürücünün alkollü olduğunu gözlerinden anladı Polis ile alkollü sürücüler arasında güldüren diyaloglar Sürücüye alkol metreyi üfletirken ‘gözler kalbin aynasıdır’ diyerek sonucu önceden tahmin etti, sonucu da yine şarkı sözüyle bildirdi Yasal sınırı 1 promille geçen sürücü, polise ‘bir daha üfleyeyim’ diye uzun süre dil döktü
YEREL HABERLER Polisin 'gözler kalbin aynasıdır' diye kontrol ettiği ...
Büyükşehir’den ilçelerde mezarlık temizliği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ilçelerde mezarlık temizliği
Doğal gazda 23. mahalle Teomanpaşa
YEREL HABERLER Doğal gazda 23. mahalle Teomanpaşa
Darina, takımla antrenmanlara başladı
YEREL HABERLER Darina, takımla antrenmanlara başladı
Kayıp genci arayan 2 deniz polisi ölümden döndü
YEREL HABERLER Kayıp genci arayan 2 deniz polisi ölümden döndü
Sanayinin Meryem teyzesi erkeklere taş çıkartıyor Meryem teyze ‘ben de bu işi yapabilirim’ dedi, 7 yıldır sanayide otomobillere renk veriyor Sanayide çalışan kadın, görenlerin ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Sanayinin Meryem teyzesi erkeklere taş ...
Prof.Dr. İhsan Karadoğan, amansız hastalığa yenik düştü Kemik iliği ile kan kanserlerinde özverili, hasta odaklı çalışmasıyla Türkiye ve dünyanın bir çok yerinden farklı hastası bulunan Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. İhsan Karadoğan, doğum gününde 57 yaşında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Prof.Dr. İhsan Karadoğan, amansız hastalığa yenik ...
Otomomobile giren yılan zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Otomomobile giren yılan zor anlar yaşattı
Hayat Park’ın yollarına sıcak asfalt
YEREL HABERLER Hayat Park’ın yollarına sıcak asfalt
Serik'te terziye molotoflu saldırı
YEREL HABERLER Serik'te terziye molotoflu saldırı
Antalyaspor’un en hırçını Hakan
YEREL HABERLER Antalyaspor’un en hırçını Hakan
Diş hekimini darbettiği iddia edilen hasta: Kafama ve yüzüme yumruk attı
YEREL HABERLER Diş hekimini darbettiği iddia edilen hasta: Kafama ve ...
Cezaevinden izinli çıktı, tartıştığı restoran sahibini öldürdü
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıktı, tartıştığı restoran ...
Mefruşat dükkanında çıkan yangında kundaklama şüphesi Antalya'da çeyizlik eşya dükkanında yangın çıktı
YEREL HABERLER Mefruşat dükkanında çıkan yangında kundaklama ...
Eğlence mekanındaki tartışma kanlı bitti
YEREL HABERLER Eğlence mekanındaki tartışma kanlı bitti
Kesme Boğazı'nın buz gibi suları turistleri ağırlıyor
YEREL HABERLER Kesme Boğazı'nın buz gibi suları turistleri ağırlıyor
Makedon Lupço, Antalya'da hayata tutundu
YEREL HABERLER Makedon Lupço, Antalya'da hayata tutundu
11 yaşındaki Güçlü Bilge, saçlarını kanser hastası çocuklara bağışladı
YEREL HABERLER 11 yaşındaki Güçlü Bilge, saçlarını kanser hastası ...
Kaş'ta sazlık alanda yangın (2)
YEREL HABERLER Kaş'ta sazlık alanda yangın (2)
Meteoroloji'den Antalya, Isparta ve Burdur için 'sağanak' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Antalya, Isparta ve Burdur için ...
Kaş'ta sazlık alanda yangın
YEREL HABERLER Kaş'ta sazlık alanda yangın

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X