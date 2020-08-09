Yüksek nemden bunalan sahile ve çimlere koştu



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve Sahil Antalya Yaşam Parkı, hafta sonunda sıcak ve nemli havadan bunalan vatandaşların akınına uğradı.

Turizmin başkenti Antalya'da bugün hava ve deniz suyu sıcaklığı 30 dereceyi, nem oranı ise yüzde 70'leri gördü. Hafta sonunda sıcak ve nemli havadan bunalanlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni tercih etti. Sahilde bazı tatilciler şemsiye altında kitap okurken, bazıları ise yüzerek serinlemenin keyfini sürdü. Yüksek nem nedeniyle Beydağları ve falez bandı görünmezken, dalgalı denizde en çok çocukların eğlendiği dikkati çekti.

Denize girmek istemeyip hafta sonunu açık havada geçirmek isteyen bazı tatilciler ise sahile alternatif Sahil Antalya Yaşam Parkı'ndaki çimlerde serinlemeyi tercih etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2020-08-09 15:14:16



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