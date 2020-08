Ailesindeki şehitler anısına motosikletiyle 746 kilometre gidip şehitlikteki bayrakları yeniledi

Antalya’da yaşayan demir ustası Nazmi Can (43), motosikletiyle 749 kilometre yol kat edip Hatay'a giderek, ailesindeki şehitlerin anısına şehitlik mezarlığındaki Türk bayraklarını yeniledi. Can, aynı şehitlikte yatan ağabeyi Jandarma Er Osman Nazmi Can’ın mezarı başında bulunan Türk bayrağını da yeniledi, o ve diğer şehitler için dua etti.

Serik ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Nazmi Can, Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen dedesi Piyade Onbaşı Osman Can, 1956 yılında Hatay’da vatani görevini yaparken, rahatsızlığı sonrası şehit olan ağabeyi Jandarma Er Osman Nazmi Can, 1996’da Bitlis’in Tatvan ilçesinde, terör saldırısında şehit olan yeğeni Jandarma Komando Onbaşı Mehmet Koparan anısına ve 1992 yılında Van’daki terör saldırısında şehit olan hemşehrisi Komando Er Özgür Atasever ile 2007 yılında Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit düşen hemşehrisi Uzman Çavuş Mustafa Uysal’ın anısına, Hatay'daki şehit mezarlığındaki Türk bayraklarını yenilemek için motosikletiyle yola koyuldu. 749 kilometre yolu 12 saatte tamamlayan Can, şehitliğe ulaşarak buradaki Türk bayraklarını yeniledi, ailesinden şehit olan yakınları ve diğer şehitleri için bol bol dua etti.

Şehit olan aile yakınları ve tüm şehitler için böyle bir karar aldığını belirten Can, 64 yıl önce şehit olan ağabeyi Osman Nazmi Can ile tüm şehit yakınları için de Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl ilçesinde çeşme yaptırdığını da sözlerine ekledi.

