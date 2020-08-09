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4 gündür bulunmayan kardeşleri için suya atlayıp, bot kaçırdılar Antalya’da 4 gün önce serinlemek için girdiği kanalda kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmalarının, ağabeyleri ve akrabaları yetersiz buldu Ekip sayısının azlığı ve arama çalışmalarının erken tamamlandığı iddiasıyla tepki gösteren gencin akrabaları, Sezgin Andariman’ın kaybolduğu yerde suya atladı, bir botu kaçırdı Kanalda yürekleri ağızlara getiren hareketler yapan ağabey ve akrabaların eylemi dalgıçların gelmesiyle son buldu

İHA

4 gündür bulunmayan kardeşleri için suya atlayıp, bot kaçırdılar Antalya’da 4 gün önce serinlemek için girdiği kanalda kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmalarının, ağabeyleri ve akrabaları yetersiz buldu Ekip sayısının azlığı ve arama çalışmalarının erken tamamlandığı iddiasıyla tepki gösteren gencin akrabaları, Sezgin Andariman’ın kaybolduğu yerde suya atladı, bir botu kaçırdı Kanalda yürekleri ağızlara getiren hareketler yapan ağabey ve akrabaların eylemi dalgıçların gelmesiyle son buldu

Antalya’da 4 gün önce serinlemek için girdiği kanalda kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmalarının, ağabeyleri ve akrabaları yetersiz buldu. Ekip sayısının azlığı ve arama çalışmalarının erken tamamlandığı gerekçesiyle tepki gösteren gencin akrabaları, Sezgin Andariman’ın kaybolduğu yerde suya atladı, bir botu kaçırdı. Gençlerin eylemi arama kurtarma ekiplerinin gelmesiyle son buldu.
Kepez ilçesi Baraj Mahallesi sınırlarından geçen kanalda 4 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Sezgin Andariman’ın arama çalışmalarının 4’üncü gününde de şuana kadar bir sonuç alınamadı. Bölgede arama yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma(JAK), Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, AKUT ve İHH İnsani Yardım Vakfı, ekipleri rahat bir çalışma yapılabilmesi için kanalın ucundaki baraj kapaklarının açılmasını sağladı. İki kapağın açılmasının ardından su seviyesi yaklaşık 2.5 metre azaldı. Gencin kaybolduğu yerle baraj kapaklarının arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik alanda ekipler botlarla arama yaptı. Suyunun tamamen eksilmesinin ardından JAK ve İHH ekipleri baraj kapaklarının önündeki alana dalış yaptı. Bölgenin yoğun yosun olması nedeniyle iki dalgıç güçlükle çalıştı. Tehlike ihtimaline karşın dalgıçlar dışarıdan bellerine bağlanan bir iple takip edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından bu bölümden de sonuç alınamadı. Kapakların önünün yoğun çamur ve atık birikintisi nedeniyle JAK ekipleri çalışmalarına ara verdi. JAK ekiplerinin dışarı çıkmasının ardından Sezgin Andariman’ın yakınlarının tepkisi büyümeye başladı. Ekip sayısının az olması, kapak önünde arama yapılmaması, çalışmalarının erken tamamlanmasına sinirlenen aile fertleri duruma tepki gösterdi. Araçlarına binen Andariman’ın ağabey ve akrabaları gencin kaybolduğu noktaya geldi. Kısa süreli polis ekipleri ile tartışan Sezgin Andarima’nın 4 ağabeyi ve kuzenleri suya atladı. Akıntılı suda tehlike oluşturan Andariman’ın yakınları daha sonra kıyıda bağlı olan İHH’nın botunun ipini saldı. Su içindeki gençler daha sonra bota çıktı. Kürekleri de alan gençler botla birlikte suda sürüklenmeye başladı. Botun motorunu çalıştırmayı başaran gençler, kanal içinde aşağı ve yukarı tur attı. Zaman zaman bottan suya atlayan gençler, kardeşlerinin bulunması için yetkililere seslendi. Gençlerin yaklaşık bir saat süren eylemi bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibinin gelmesiyle sona erdi. Kıyıda olan Andarima ailesinin yakınları ise büyük korku yaşadı.

"Kendimiz mi arayalım"
Suda kaybolan gencin ağabeyi Burhan Andariman, "Kepçe yok mu, buranın pisliğini temizleyecek. Antalya’da bir kepçe yok mu. Yazıklar olsun. Sabahtan beri jandarma ekibi arama yapıyor. Onun dışında kimse bir şey yapmıyor. Tehlikeli yere kimse girmek istemiyor. 25 kişilik ekibi burada göremedik. Bir kedi düşüyor, herkes seferber oluyor. Geceli gündüzlü arama yapılıyor. Burada sabah 8.30’da geliyorlar, 16.00’da bırakıp gidiyorlar. Biz burada insan arıyoruz. Ne yapmamız lazım biz mi arayalım. Bir can daha mı gitsin. 4 gün oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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