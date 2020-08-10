AÜ, YÖK sanal fuarında

Akdeniz Üniversitesi (AÜ), üniversite tercihi yapacak gençler için düzenlenen, ‘Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı’na katıldı. AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, üniversite tercihi yapacak olan öğrencilerin geleceğine yön vermesinde önemli fırsatlar sunan fuarlarda, Akdeniz Üniversitesi standının yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

YÖK tarafından tercih yapacak öğrencilere dijital ortamda üniversiteleri tanıma fırsatı sağlamak amacıyla düzenlenen fuara devlet ve vakıf üniversiteleri olmak üzere toplam 200 üniversite katıldı. Fuar, 4 gün içerisinde 153 bin kayıtlı kişi tarafından yaklaşık 250 bin kez ziyaret edildi. 1 milyon 170 bin sayfa ziyaretinin gerçekleştirildiği sanal fuarda yaklaşık 1 milyon kez stand ziyareti de yapıldı. 47 Ağustos tarihlerinde düzenlenen fuarda Akdeniz Üniversitesi’nden temsilciler öğrencilere, sunulan imkanlar hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kürşat Ersöz, Mimarlık Fakültesi’nden Öğr. Gör. Sadık Ekinci, Turizm Fakültesi’nden Öğr. Gör. Dilek Hale Aybar, Mühendislik Fakültesi’nden Arş. Gör. Atalay Koca, İletişim Fakültesi’nden Arş Gör. Hediye Aydoğan ve Eğitim Fakültesi’nden Arş. Gör. Yusuf Aydın canlı yayınlarla öğrencilere fakülteleri ve bölümleri tanıtarak sorularına yanıt verdi.

Yükseköğretim Kurumu tarafından Türkiye’de sanal ortamda düzenlenen fuarın bir ilk olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, pandemi dolayısıyla eğitim öğretim başta olmak üzere pek çok sürecin değişikliğe uğradığını ifade ederek üniversiteler olarak Yükseköğretim Kurumu öncülüğünde bu sürece hızlıca adapte olduklarını kaydetti.

Bu süreçte Yükseköğretim Kurumu’nun iki önemli fuara imza attığını belirten Rektör Ünal, ilk olarak küresel ölçekte ‘Study in Turkey YÖK Virtual Fair 2020 Sanal Fuarı’ ardından ulusal ölçekte ‘Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı’ olmak üzere düzenlenen iki önemli fuarla üniversitelerin dijital ortamda bir araya geldiğini belirtti. Rektör Ünal, Üniversite tercihi yapacak olan öğrencilerin geleceğine yön vermesinde önemli fırsatlar sunan fuarlarda, Akdeniz Üniversitesi standının öğrencilerden yoğun ilgi gördüğünü de sözlerine ekledi.

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