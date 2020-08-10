Manavgat’ta çalılık yangını

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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir mahallede son 1 yıl içerisinde aynı yerde 3'üncü kez yangın çıktı. Çalılık alandaki yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü.

Manavgat’ın Sorgun Mahallesi'ndeki çalılık alanda çıkan yangına Manavgat Orman İşletmesi’ne ait arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir itfaiye aracı kısa sürede müdahalede bulunarak alevleri söndürdü.

Kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülen yangında 100 metrekarelik bir alanın zarar gördüğü bildirilirken, aynı yerde bir yıl içinde 3’üncü kez yangın çıktığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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