Sıcak çarpmaları ölümcül olabilir Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nalan Kozacı: “Sıcak çarpması vücut sıcaklığının 40 derece üstüne çıkmasıyla birlikte biyokimyasal süreçlerin bozulması olarak tanımlanır” “Çoğunlukla önlenebilir olmasına rağmen, tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabilmektedir”

Son günlerde artan sıcakların ve nem oranlarının sağlığı olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nalan Kozacı, sıcak çarpması vakalarının arttığını söyledi. Kozacı, “Sıcak çarpması vücut sıcaklığının 40 derece üstüne çıkmasıyla birlikte biyokimyasal süreçlerin bozulması olarak tanımlanır. Çoğunlukla önlenebilir olmasına rağmen, tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabilmektedir. Ölüm oranları yüzde 1075 arasında bildirilmiştir” diye konuştu.

Doç. Dr. Nalan Kozacı, Alanya'ya dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistlerin bölgenin sıcaklığına alışkın olmaması ve uyum sağlayamamaları nedeniyle güneş çarpmasına daha çok maruz kaldıklarını, bu durumun ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğini söyledi. Kozacı, "Sıcak çarpması vücut sıcaklığının 40 derece üstüne çıkmasıyla birlikte biyokimyasal süreçlerin bozulması olarak tanımlanır. Çoğunlukla önlenebilir olmasına rağmen, tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabilmektedir. Ölüm oranları yüzde 1075 arasında bildirilmiştir” diye konuştu.



"Hamilelerde de görülüyor"

Sıcak çarpması vakalarının en sık kimlerde görüldüğüne dair bilgi veren Doç. Dr. Kozacı, "5 yaş altı çocuklarda ve 65 yaş üzeri kişilerde, kalp hastalarında, böbrek hastaları, diyabet hastaları, kanser hastaları, tansiyon hastaları, hamilelerde, bazı ilaçları kullananlarda (antidepresanlar, diüretikler, betablokerler, antikolinerjikler), alkol kullanımı olanlarda, aşırı kilolu ya da aşırı zayıf olan kişilerde, psikolojik ya da psikiyatrik hastalığı olan kişilerde, sürekli ve bilinçsizce diyet yapanlarda, yetersiz sıvı alanlarda sıcak çarpması durumunu daha sık görmekteyiz" dedi.



"Güneş altında egzersiz yapmak bu durumu tetikleyebilir"

Sıcak çarpmasına neden olan faktörleri açıklayan Kozacı, "Güneşe aşırı ve alışmadan maruz kalma durumu, güneş altında ya da sıcak ortamda uzun süre çalışma, güneş altında bırakılmış araba, kapalı ortamlar, plaj, kumsal, hamam, sauna gibi aşırı sıcak ortamlar, sıcak havalarda yeterli su içmeme, sıcakta veya güneş altında egzersiz yapma veya yürüme bu durumu tetikleyen olaylar arasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.



“Hafif yiyecekler tercih edilmelidir”

‘Direkt güneş ışığına maruz kalınmamalıdır’ diyerek uyarılarda bulunan Dr. Kozacı, sözlerine şöyle devam etti:

“Kapalı mekanların düzenli aralıklarla havalandırılmasına özen gösterilmelidir. Terletmeyen ince, açık renkli ve bol giysiler tercih edilmeli, sentetik ve terleten kumaşlardan kaçınılmalıdır. Mutlaka güneş gözlüğü, şapka ve şemsiye gibi güneş ışığından koruyacak aksesuarlar kullanılmalıdır. Vücut temiz tutulmalıdır, fırsat buldukça ılık duş alınmalıdır. Uzun ve ağır egzersizlerden kaçınılmalıdır. Her öğünde yeteri miktarda gıda alınmalıdır, Sindirimi kolay hafif yiyecekler tercih edilmelidir. Ağır yiyecekler, kızartmalar, asitli içecekler, şerbetli tatlılardan uzak durulmalıdır. Günde en az 2,53 litre sıvı alınmalıdır. Suyun dışında ayran, soda, hafif kompostolar sağlıklı alternatiflerdir. Gereksiz ve bilinçsiz ilaç kullanılmamalıdır. Sıcak veya güneş çarpması geliştikten sonra hasta acil tedavi edilmelidir. Esas tedavi hastayı hızla soğutmaktır. Kişiyi gölge daha soğuk bir alana taşıyarak, giysilerini çıkarıp cildini sürekli olarak ıslatarak olay yerinde soğutmaya başlanmalıdır. Esinti oluşturmak için yelpazeleme veya üstü açık bir araçla transport buharlaşma yoluyla soğutmayı artıracaktır. Hasta hastaneye ulaştığında soğutma ve destek tedavisinin bir yoğun bakım ortamında sağlanması en doğrusudur.”

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