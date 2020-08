Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, ilk günde 70 uçakta 23 bin Rus turistin hem Türkiye hem de Antalya adına sevindirici olduğunu belirterek, "Bu seneki amacımız para kazanmak değil. Bu sene önceliğimiz istihdamı sağlamak, tesislerimizi açmak" dedi.

Korona virüs nedeniyle 4 ay Türkiye ve Antalya’dan uzak kalan Rus turist kafileleri kente gelmeye başladı. Saat 03.25'te 519 yolcusuyla inen ilk uçağın ardından gün boyu turizm kenti Antalya’da Rusya’nın farklı kentinden kafileler gelmeye devam etti. İlk günde 70 uçakta 23 bin Rus turistin geldiği Antalya Havalimanında yoğunluk yaşandı. Uçaklarından inen Rus turistler yine korona virüs önlemlerinin ön planda tutulduğu tur otobüs ve minibüslerle konaklayacakları otellere gitti. Otele gelen turistler odalarına yerleştikten sonra korona virüs tedbirlerine göre dizayn edilen restoranlarda yemeklerini, yeni su parkı ve havuzlarda, denizde tatillerine başladı.



"En keyifli gün"

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, 1 Ağustos itibariyle Rusya’dan başlayan uçuşların bugün itibariyle Antalya’ya da inmeye başladığını ifade etti. Bugün Antalya’ya planlanan uçak sayısının 70 ve 23 bin yolcu beklendiğini dile getiren Atmaca, “5 ay sonra Antalya'ya en çok turistin geldiği gün bugün olacak. 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreciyle birlikte Ukraynalı ve yerli turistlerimizi ağırlamaya başlamıştık. İngiltere, Hollanda, Almanya'da başlayan hareket Rusya’dan gelen güzel haberde bugün hayata geçti. Son yılların en keyifli gününü bugün yaşıyoruz” dedi.



"Sevindirici haber"

Geçen yıl Antalya’ya gelen 16 milyon turistin yaklaşık 55.5 milyonunun Ruslardan oluştuğunu anımsatan Atmaca, "Rus pazarının açılması, uçuşların başlaması hem Antalya adına hem ülkemiz adına sevindirici bir haber" diye konuştu.



"Kasım ayı çok iyi geçecektir"

Bu seneki amaçlarının para kazanmak olmadığının altını çizen Atmaca, “Bu sene önceliğimiz istihdamı sağlamak, tesislerimizi açmak istiyoruz. Tesislerin hala büyük bölümü kapalı. Rus pazarıyla birlikte bu tesislerde açılmaya başlandı. Tek önceliğimiz otellerimizi açıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Ağustosun ortasına geldik ama ben sezonun uzayacağını düşünüyorum. Özellikle kasım ayının çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Pandemi sürecindeki aldığımız önlemleri tesislerimizde ve gündelik hayatımızda devam edersek iyi bir kasım ayı geçireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Atmaca, ilk günden Antalya’ya 70 uçakta, 23 bin Rus turistin gelmesinin umut verici ve çok büyük bir başarı olduğunun altını çizdi.



"Sektör adına bir başarı"

Uçak planlamalarının bitmediğini dile getiren Atmaca, “3 şehirden uçulabiliyor. Kısıtlamalar genişlediğinde, charter sayıları arttığında biraz daha sayı artacaktır. Ama çok ümitliyiz. Bu noktaya on günde geldik. İlk günde 23 bin rakamı çok büyük başarı. Emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür ediyorum. Rus pazarı bizim için can damarı. Yanı başımızdaki Rusya pazarının açılması ve bu kadar yüksek talep gelmesi sevindirici. Sektör adına bir başarıdır. Güzel günler başladı” ifadelerine yer verdi.



"Antalya'yı tercih ettiler"

Rus turistlerin pandemi sürecinin ardından sık geldikleri ülke olan Türkiye’yi tercih ettiklerini kaydeden Atmaca, zor sürecin ardından evlerinden çıkan Rusların Antalya’yı tercih ettiğini bildirdi.

Ülkay Atmaca, Rus turistlerin alınan önlemleri çok beğenip şaşırdıklarını da sözlerine ekledi.



"Türkiye'ye gelmeye devam edeceğiz"

Türkiye’yi çok güvenli bulduklarını ve sevdiklerini belirten Tamara Morosky, “Bu nedenle ilk önceliğimiz Türkiye oldu. Havaalanından otele olan ulaşımımızda korona virüs kontrollerinin eksiksiz yapıldığını gördük. Kapalı alanlarda ateş ölçümü ve maske kontrolü yapıldı. Bugün ilk günümüz. On gün Antalya’da kalacağız. Her yıl Türkiye’ye gelmeye devam edeceğiz” dedi.



"Memnun kaldık"

Eşiyle St. Petersburg’tan Antalya’ya geldiklerini anlatan Mıchayel ise, "Otelimize yeni geldik. Ama transfer süresinden otele gelinceye kadar hizmetten memnun kaldık" diye konuştu.

