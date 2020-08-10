Turizm sezonu başladı, Antalya Mayorka'yı geçti



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)PANDEMİ nedeniyle durdurulan Rusya- Antalya uçuşlarının 10 Ağustos itibarıyla yeniden başlamasıyla Antalya'da turizm sezonu da başladı. Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Antalya uçaklarının kapasitesinin daha çok olması nedeniyle bugünden itibaren günlük turist sayısında Antalya'nın Mayorka'yı geçtiğini söyledi.

Turizmin başkenti Antalya'ya, rekorlarla başladığı 2020 yılının ilk iki ayının ardından dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle mart ayının ortalarından itibaren tüm ülkelerde durdurulan uçuşlar, 1 Temmuz itibarıyla bazı ülkelerde yeniden başladı. Antalya'ya en çok turist gönderen Rusya'dan ise aylar sonra ilk direkt uçuş bugün gerçekleşti.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristik Genel Müdürü Recep Yavuz, koronavirüs sürecinde yeniden başlayan sezonla ilgili Antalya ve rakip destinasyonları karşılaştırdı. Bu sabah itibarıyla Antalya semalarında hareketlenmenin başladığına dikkati çeken Yavuz, "Bugün Rusya uçuşları başladı. Epeydir görmediğimiz ve sesini duymadığımız iri gövdeli uçaklar birer birer iniyor. Ben bu sabah 1.5 saat içinde Rusya'dan 11 uçak saydım. Bugün Antalya'ya Rusya'dan 70 uçuş gerçekleşecek. Moskova 51, St. Petersburg 10, Rostov 9. Rusya uçuşlarının başlaması ile bugün Antalya'ya 23 bin Rus turist geliyor. Bugün Antalya'ya 12 ülkeden 139 uçuş ile yaklaşık 35 bin misafir geliyor" diye konuştu.

Uçuş sayısına göre ilk dört ülkenin Rusya 70, Ukrayna 20, Almanya 18, İngiltere 17 olarak sıralayan Yavuz, gelen yolcu sayısına göre ilk dört ülkenin Rusya 22 bin 934 kişi, Ukrayna 3 bin 992 kişi, Almanya 3 bin 366 kişi, İngiltere 3 bin 234 kişi olduğunu söyledi. Yavuz, Akdeniz'in önemli destinasyonlarında bugün yurt dışından gerçekleşen uçuşlar ve yolcu sayılarını da şöyle sıraladı:

"Girit'e 71 uçuş 12 bin 679 yolcu, Rodos'a 30 uçuş 5 bin 490 yolcu, Mayorka'ya 157 uçuş 27 bin 983 yolcu, Antalya'ya 139 uçuş 35 bin 875 yolcu."

Mayorka'ya Antalya'dan daha çok uçuş gerçekleşmesine rağmen Antalya uçaklarının kapasitesinin daha çok olmasından dolayı Mayorka'dan daha çok yolcu geldiğini belirten Yavuz, "Hepimiz için zor geçen bu süreçte sezon, gerçek anlamda bugün başlıyor. Önümüzdeki günlerde artması planlanan Almanya uçuşları ile ağustos, eylül, ekim aylarında yaraları sarmaya çalışacağız. Bununla birlikte Covid-19 sürecini hem kendi halkımızın, hem turistlerin sağlığını koruyacak şekilde çok dikkatli yönetmemiz gerekiyor. Bu 3 ay, bu konuda önemli bir sınav vereceğiz. İyi yönetemezsek bu artışlar bize zarar olarak dönebilir. Herkes üzerine düşeni hassasiyetle yerine getirmeli, zira bu kişisel bir sınav değil, bütün ülkeyi bağlayan bir konu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2020-08-10 17:33:52



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