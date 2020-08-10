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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir meclisinin Ağustos ayı toplantısı yapıldı

İHA

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısı yapıldı. 149 gündem maddesinin görüşülmesi için bir araya gelen meclis üyeleri, 75 maddeyi karara bağladı.

Büyükşehir meclisinin Ağustos ayı toplantısı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısı yapıldı. 149 gündem maddesinin görüşülmesi için bir araya gelen meclis üyeleri, 75 maddeyi karara bağladı.
Ağustos ayı meclis toplantısı belediye hizmet binasında yapıldı. Başkan Muhittin Böcek Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde şehit olan polis memuru Adnan Kısar’ın Kaş’ta düzenlenen cenaze törenine katılması nedeniyle toplantıya Başkan vekili Deniz Filiz başkanlık etti. Sosyal mesafe, maske ve Covid önlemleri kapsamında gerçekleşen toplantıda partilerin grup sözcüleri gündem dışı konuşma yaptı. Grup konuşmalarının yapılmasının ardından önergelerle birlikte 149 maddeden oluşan toplantıda 75 gündem maddesi karara bağlandı. 74 önerge ise 14 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek devam toplantısında görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

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