Ailesi kayıp ihbarı yaptı, denizde cesedi bulundu

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde oturan ailesinin haber alamadığı Mehmet Kaya'nın (54) Finike ilçesi sahilinde, denizde cansız bedenine ulaşıldı.
Elmalı'da oturan ve dün gezmek için Finike'ye gelen Mehmet Kaya'dan haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine arama çalışması başlatan polis, Kaya'nın aracını Gökliman mevkisinde park halinde buldu. Sahil Güvenlik botuyla denizde yapılan aramada Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Kayalıklardan denize girmeye çalıştığı sırada düştüğü tahmin edilen Kaya'nın cesedi, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya çıkarıldı. Mehmet Kaya'nın cansız bedeni, Finike Devlet Hastanesi morguna konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Finike Suat SÖĞÜT
2020-08-10 17:37:04
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