Polis memuru ve kız arkadaşı su altında nişanlandı



Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da polis memuru Caner Erkek (29), 7 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Seval Opalay'a (27) ilk kez dalış yaptığı su altında evlilik teklifi yaptı. Evet yanıtını alan Caner Erkek, Seval Opalay'a nişan yüzüğü taktı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Caner Erkek, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler mezunu Seval Opalay'a, 7 yıllık birlikteliğin ardından su altında evlenme teklifi etti. Kız arkadaşının teklifi kabul etmesi üzerine Erkek, Opalay'a yine su altında nişan yüzüğü taktı.

Kız arkadaşına unutulmaz bir evlilik teklifi için su altını seçtiğini söyleyen Caner Erkek, "Su altında böyle bir sürpriz hazırlamak istiyordum. Ama Seval de ben de daha önce hiç dalış yapmamıştık. Bu konuda en büyük yardımcım dalış eğitmeni Sunay Yıldız oldu. Bu sürprizi birlikte hazırladık" dedi.

Arkadaşları ve yakınlarıyla dalış için Sıçan Adası'na gittiklerini belirten Caner Erkek, dalış eğitmeni Sunay Yıldız eşliğinde indikleri 5 metre derinlikte, 'Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık 'Seval'de boğulur. Sende boğulmaya razıyım sevgilim. Benimle evlenir misin' yazılı pankart açtığını anlattı. Kız arkadaşının bu sürpriz karşısında çok şaşırdığını ve heyecanlandığını belirten Erkek, "'Evet' yanıtını alınca da nişan yüzüğünü taktım" dedi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 2 yıldızlı dalış eğitmeni Sunay Yıldız ise Caner ve Seval'in su altındaki mutluluklarına ortak olduklarını belirterek, "Caner Bey bize böyle bir sürpriz yapmak istediğini söyleyince ekip olarak hazırlıklarımızı yaptık. Dalış için geldiklerinde ise genç çifti ve yakınlarını tek tek sualtına indirdik. Evlilik teklifi ve nişan yüzüklerinin sualtında takılması bizim için de heyecan verici oldu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Selma KUNAR

2020-08-11 08:24:33



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