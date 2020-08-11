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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya OSB Teknopark’ın inşaat süreci başladı

İHA

Antalya OSB Teknopark’ın inşaat süreci başladı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknopark’ın idari hizmet binası ihalesi gerçekleştirildi. Ağustos ayı içinde yer teslimi yapılacak projenin 1 yılda tamamlanması ve 2022 yılı içerisinde hizmete geçmesi planlanıyor.

Ulusal boyutta yapılan ihalede 12 firma dosya satın aldı. 7 firmanın katıldığı ihalede Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ile kurucu ortaklardan Başkan vekili Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Başkan vekili Ergin Civan, Genç OSD Başkanı Elçin Ekici Öztürk ve Teknopark yönetimi hazır bulundu. Kapalı teklif açık eksiltme usulü ile yapılan ihalede 11 kez fiyat eksiltmesi yapıldı. Antalya firması olan Yöntem Yapı A.Ş. firması en düşük teklifi vererek Antalya OSB Teknopark hizmet binası ve yerleşkesini inşa edecek yüklenici firma oldu. Ağustos ayı içerisinde yer teslimi yapılacak projenin 1 yılda tamamlanması, Antalya OSB Teknopark’ın 2022 yılı içerisinde tam kapasite hizmete geçmesi planlanıyor.
“Tüm gücümüzle çalışacağız”
52 dönüm alanın 15 dönümüne planlanan hizmet binasının inşaat sürecinin başladığını belirten Başkan Bahar, Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde olmak ve bu ekosistem içeresinde yer almak isteyen ancak ofis ve atölye ile yetinmeyip kendi binalarını kurmak isteyen firmalara da minimum bin metrekarelik alanları, 35 yıllığına kiralama suretiyle tahsis yapmaya, talep eden firmaların proje başvurularını almaya başladıklarını söyledi. Bu konuda bir duyuruya çıkılmadığı halde, taleplerin gelmeye başladığını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirten Bahar, teknoparkın havzada bütünleşik bir teknolojik cazibe merkezi olması için çalıştıklarını, tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde olmanın öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Bahar, “Sürecin hepimiz için yeni bir yolun başlangıcı olduğunu biliyoruz. Hep birlikte bu yolda çok başarılı olacağımıza ve bölgemizin, teknoloji alanındaki büyük pastadan hak ettiği dilimi alması için tüm gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz” dedi.
Antalya OSB’nin gücünü üretimden aldığını, pandemi döneminde üretimin, özellikle de katma değeri yüksek üretimin stratejik öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Bahar, “Teknoparkımız ile sadece Antalya’da değil, Burdur, Isparta ve Afyon’u kapsayan havzada bir inovatif bir dönüşümün tetikleyicisi olmak istiyoruz. Teknoparkımızı bu felsefe ile kurduk, bu hedef doğrultusunda planladık. Gerçekleştirdiğimiz ihale, öncüsü olmak istediğimiz dönüşümün önemli aşamalarından biri idi. Bu aşamayı da başarılı bir şekilde geride bıraktık. Başta Antalya olmak üzere Batı Akdeniz Bölgesi ekonomisine, sosyokültürel yaşantısına ve katma değer üretimine pozitif katkı sağlayacak bir süreç bugün itibariyle başlamıştır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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