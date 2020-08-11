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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’den Atık Jilet Toplama Kampanyası

İHA

Kepez’den Atık Jilet Toplama Kampanyası

Kepez Belediyesi, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ve Antalya Berberler Odası işbirliğiyle atık jiletlerin çöpe atılmaması ve bir kutu içerisinde toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için ‘Atık Jilet Toplama Kampanyası’ projesini hayata geçirdi.
Kepez Belediyesi, Atık jilet Toplama Kampanyası başlattı. AESOB ve Berberler Odası işbirliğiyle başlatılan kampanyanın tanıtımını Kültür Mahallesi’ndeki bir berber salonundan yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, proje hakkında bilgi verdi. Pandemi sürecinde güzel çalışmalara imza attıklarını dile getiren Tütüncü, “Hem erkek berberleri, hem bayan kuaförleri bunun yanında güzellik merkezleri belediyemiz tarafından pandemi süresince haftada bir defa dezenfekte edilen önemli sosyal merkezlerdi. İşte bu sosyal merkezlerde hem vatandaşlarımız sağlıklı ve rahat bir biçimde hizmet alabilsinler, hem de burada çalışan meslek erbabımız berberlerimiz, kuaförlerimiz mesleklerini bu zor günlerde daha rahat yapabilsinler, diye özel bir çalışmaya dikkat ettik, özen gösterdik” dedi.
“Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla hizmet alabilir”
Belediyenin mobil dezenfekte ekiplerinin pandemi süresince bu salonların tamamını haftada bir kez dezenfekte etmeye devam edeceğini belirten Tütüncü, “Bütün vatandaşlarımız berberlere, kuaförlere, güzellik merkezlerine gönül rahatlığı ile gelebilirler ve buradan hizmet alabilirler. Çünkü biz berberlerimizle, esnafımızla, kuaförlerimizle birlikte muhteşem işbirliği içersinde Türkiye'de çok az belediyenin sürdürdüğü bir çalışmayı sürekliliği olan bir dezenfeksiyon çalışmasını berberler de, kuaförler de ve güzellik merkezlerinde gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
Atık jilet kutuları, berber tezgahlarında
Kepez Belediyesi olarak, dezenfeksiyon çalışmalarına bir yeni çalışmayı daha eklediklerini belirten Tütüncü, “Berber tezgahı üzerine ‘Atık jilet Kutuları’ yerleştiriyoruz. Jilet kutuları ile birlikte aslında bir yandan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uyguladığı ‘Sıfır Atık Projesi’ne ciddi bir destek verirken, diğer yandan da korona ile mücadele günlerinde ayrı bir de hijyeni sağlamış oluyoruz. Çünkü artık berberlerimizin kullandığı jiletler herhangi bir biçimde bir başka yerlerde birikmeyeceği ve toplanmayacağı için tek bir noktada ve kontrollü bir biçimde hijyenik olan bu kutularda biriktirilecek. Bu çalışmamız hijyen açısından büyük önem taşırken, beraberinde de sıfır atık projesine böylelikle destek vermiş olacağız” dedi.
Antalya’nın tüm berber esnafına ‘Atık jilet Kutusu’
AESOB Başkanı Adlıhan Dere’de, “Atık Jilet Kutusu ile pandemi sürecinde mikrobun dağılmaması, mikrobun bulaşmaması ve bir yerde toplanması için böyle bir proje gerçekleştirildi. Başkanım sizi tebrik ediyorum. Bu proje Antalya’da ilk defa uygulanacak. Esnaf Odaları olarak sadece Kepez’de değil, Antalya’nın her noktasında hizmet veren berber esnafımıza bu kutuyu ulaştırmak içinde çalışma başlatıyoruz. Başkanımız, pandemi sürecinde mücbir sebeple kapalı olan tüm esnaf ve sanatkarlarımızın yanında oldu. Kapalı dükkanlarımızın normale dönüş sürecinde de hepsini dezenfekte yaptırdı, hijyen setleri verdi. Esnaflarımızı da yerlerinde ziyaret etti. Her zaman esnafımızın yanında olduğu için, esnaf dostu bir belediye başkanı olduğu için başkanımıza şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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