Yaşlı kadını yerde görenler hemen yardımına koştu Yaya geçidinden geçtiği sırada minibüsün çarptığı yaşlı kadın yaralandı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçtiği sırada minibüsün çarptığı yaşlı kadın, yaralandı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar ve esnafın yardımına koştuğu yaşlı kadın, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İbrahim Sözen Caddesi'ndeki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Hatice Kıymaz isimli kadına, İbrahim Y.’nin kullandığı 07 J 2045 plakalı şehir içi minibüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak yaralanan kadının yardımına yoldan geçen vatandaşlar ve esnaf koştu. Yaralı kadın, 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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