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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tütüncü, Varsak sakinlerinin taleplerini dinledi

İHA

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ak Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Ak Parti il ve ilçe başkanlarıyla birlikte Varsak bölgesindeki 10 mahalle muhtarının taleplerini dinledi.

Tütüncü, Varsak sakinlerinin taleplerini dinledi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ak Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Ak Parti il ve ilçe başkanlarıyla birlikte Varsak bölgesindeki 10 mahalle muhtarının taleplerini dinledi.
Hakan Tütüncü, hizmet taleplerini dinlemek amacıyla Varsak bölgesindeki 10 mahallenin muhtarlarıyla bir araya geldi. Bölgedeki bir ticari işletmede gerçekleştirilen hizmet istişare toplantısına Ak Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar eşlik etti.
10 mahalle muhtarı taleplerini anlattı
Mahallelerin yerel ve merkezi idareden talep ettiği hizmetlerin istişare edildiği toplantıya Ayanoğlu, Varsak Karşıyaka, Aydoğmuş, Aktoprak, Menderes, Şelale, Zeytinlik, Varsak Esentepe, Altıayak ve Gaziler mahalle muhtarları katıldı.
Kepez Belediyesinin bölgelerinde yaptığı hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, imar, yol, park, semt pazarıyla ilgili eksiklerin de tamamlanmasını istedi. Muhtarlar, mahallelerinde yeni okul binalarına ihtiyaç duyulduğunu da aktardı.
“Eserlerimize yenilerini ekleyeceğiz”
İstişare kültürüne, birlikte üretmeye önem veren bir belediye olduklarının altını çizen Başkan Hakan Tütüncü, “Bu anlayışla muhtarımızla birlikte Varsak bölgesini değerlendiren, değiştiren ve şehirleştiren nice hizmetlere ve eserlere imza attık, atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz. İl ve İlçe Başkanlarımız ve Milletvekilimiz Kemal Çelik’le, Varsak’taki 10 mahallemizin muhtarıyla bir araya geldik Mahallelerimizin taleplerini istişare ettik. Kepez her şeyin en iyisini hak ediyor. Eserlerimize yenilerini eklemek için el ele gayrete, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Varsak’ın eksikleri tamamlanacak
Başkan Tütüncü, yaptıkları çalışmalarla, Varsak’a ciddi bir değer kazandırdıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Modern şehir hizmetleriyle buluşturduğumuz Varsak’ı, yeni hizmetlerle daha kıymetli bir bölge haline getireceğiz. Elbette ki yaptıklarımızla yetinmiyoruz. Eksik olduğunuz yerler olabilir. Bu eksikleri de dönemimiz içerisinde hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Yol, park yapımından asfalta, semt pazarından, sosyal ve kültürel tesise, imar düzenlemesine kadar Varsak’ın değerine değer katacak çalışmalarımız artarak sürecek. Antalya Milletvekillerimizle, partimizin il ve ilçe başkanlarımızla, meclis üyelerimizle ve muhtarlarımızla gönül gönüle, el ele vererek Kepezli hemşehrilerimiz için yeni eserler, hizmetler üretmeye devam edeceğiz. Kepez’in sorunlarının çözümüne destek veren Ak Parti Antalya Milletvekillerimize, İl Başkanımıza hemşehrilerimiz adına teşekkür ederim. Birlikte olunca, çalışanca Kepez ve Antalya kazanıyor”
Çelik, “Kepez’e desteğimiz sürecek”
Kepez Belediyesinin, çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Ak Parti Milletvekili Kemal Çelik de, “Hakan Başkan, yaptığı başarılı hizmetlerle Varsak’a modern bir şehir görünümü kazandırdı. Kendisini ve ekibini kutluyorum. Kepez’e, Varsak’a yapacağı hizmetlerde yanında olmaya devam edeceğiz. Varsak bölgesinde 10 mahallemizin muhtarlarıyla verimli bir toplantı yaptık. Muhtarlarımızın okul taleplerini ilgili bakanlığa ileteceğim ve konunun takipçisi olacağım.” ifadesini kullandı.
Toplantının ardından Başkan Hakan Tütüncü, Ak Parti heyetiyle birlikte bölgede esnaf ziyaretinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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