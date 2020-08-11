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Sağlık turizmi toplantısı yapıldı ALTİD Başkanı Burhan Sili: "Sağlık turizmi, ıskalamamamız gereken bir fırsat" ALSTUD Başkanı Dr. Tevfik Yazan: "Sağlık turizmi büyük bir fırsat oluşturuyor. Bu pastadan daha fazla pay alabilmek ve ülke çıkarlarına hizmet etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

İHA

Alanya'da sağlık turizminin geliştirilmesi ve beraberinde kış turizmine de katkı çalışmaları çerçevesinde, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), Alanya Sağlık Turizmi Derneği (ALSTUD) işbirliğinde toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan ALTİD Başkanı Burhan Sili, "Sağlık turizmi ıskalamamamız gereken bir fırsat. Bu toplantı kıvılcım olsun ve Alanya Sağlık Turizmi Derneği öncülüğünde yapılan çalışmaları taçlandıralım" dedi.

Sağlık turizmi toplantısı yapıldı ALTİD Başkanı Burhan Sili: "Sağlık turizmi, ıskalamamamız gereken bir fırsat" ALSTUD Başkanı Dr. Tevfik Yazan: "Sağlık turizmi büyük bir fırsat oluşturuyor. Bu pastadan daha fazla pay alabilmek ve ülke çıkarlarına hizmet etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Alanya’da sağlık turizminin geliştirilmesi ve beraberinde kış turizmine de katkı çalışmaları çerçevesinde, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), Alanya Sağlık Turizmi Derneği (ALSTUD) işbirliğinde toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan ALTİD Başkanı Burhan Sili, “Sağlık turizmi ıskalamamamız gereken bir fırsat. Bu toplantı kıvılcım olsun ve Alanya Sağlık Turizmi Derneği öncülüğünde yapılan çalışmaları taçlandıralım” dedi.
Toplantı, Alanya'da sağlık turizmi, SPA merkezleri akreditasyonu, geriatri turizmi, devlet teşvikleri, ruhsatlandırma, sağlık turizmi yetki belgesi ana başlıklarında istişarede bulunmak amacıyla bir otelde yapıldı. Toplantıya Uluslararası Wellness Derneği ve Global Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Lutz Lungwitz’in telekonferans yöntemiyle katılırken, ALSTUD Başkanı Dr. Tevfik Yazan, ALSTUD Başkan Yardımcısı Ahmet Girgin, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan ve ALTİD Başkanı Burhan Sili salonda hazır bulundu.

“Uzun konaklama ve yüksek maddi getiri sağlayacak”
Telekonferans yöntemiyle bağlanan Lutz Lungwitz, Alanya ve Antalya özelinde akreditasyonla ilgili gelinen noktadan bahsederek ilk etapta 5 yıldızlı otel ve klinikleri incelemeye aldıklarını, birlikte hareket ederek sağlık ve sağlıklı yaşam turizminde önemli bir yapı inşa edeceklerini söyledi. Turistik tesislerin bu alanda klinik ve sağlık merkezi dönüşümünü tamamlayarak maddi getirisi yüksek ve uzun konaklama sağlayacak bir programa kavuşacağını dile getirdi.

“Pastadan daha fazla pay almalıyız”
ALSTUD Başkanı Dr. Tevfik Yazan da hem ülke genelinde hem de Alanya’da stratejik sektör haline gelmeye başlayan sağlık turizminin büyük bir fırsat oluşturduğunu ve bu pastadan daha fazla pay alabilmek ve ülke çıkarlarına hizmet edebilmek adına çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

“Kozumuz yerleşik yabancılar”
Ardından söz alan ALSTUD Başkan Yardımcısı Ahmet Girgin ise iki havalimanı arasında turizm hizmeti veren Alanya’nın rakip bölgelere göre stratejik avantajının çok yüksek olduğunu vurguladı. Türkiye’nin saç ekimi, diş tedavisi ve estetik konularında ön plana çıktığını fakat Alanya’nın çok daha fazla potansiyeli olduğunu söyleyen Girgin, “Alanya olarak en önemli argümanımız bölgemizde yaşayan yerleşik yabancılarımız. Bunun yanında Alanya’da iki üniversitemiz var. Geriatri turizmiyle ameliyat gibi sağlık hizmetlerini vererek kış döneminde çok daha fazla turistik tesisin açık kalmasını sağlayacağız” dedi.

“Ekstra fiziki yapıya gerek yok”
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, Alanya’nın konaklama tesisleri olanağından dolayı ekstra fiziki yapı oluşturmadan organizasyon kısmını yöneterek önemli başarılar sağlanabileceğini belirtti. Aslan, “Kuzey ve Orta Avrupa devletleri, vatandaşlarının tedavi ve rehabilitasyonları için önemli bütçeler ayırıyor” diye konuştu.

“Iskalamamamız gereken bir fırsat”
Kapanış konuşmasını yapan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili ise “12 ay boyunca farklı turizm alanlarında hizmet verebilecek bir ülkeyiz. Turizm, kendimizi dünya genelinde ispatladığımız bir sektör. Masaya yatırdığımız bu konu ALSTUD öncülüğünde bir noktaya taşınmış ve bu noktada ıskalamamamız gereken bir fırsat. Bu toplantı kıvılcım olsun ve ALSTUD öncülüğünde yapılan çalışmaları taçlandıralım” ifadelerini kullandı.

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