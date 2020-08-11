İnşaattan düşen kalıp ustası hayatını kaybetti

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Antalya’da 6. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde, Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesinde meydana geldi. İnşaatta kalıp ustası olarak çalışan 40 yaşındaki Mustafa Ölmez, yük indirdiği sırada vinçten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Ölmez, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ve savcılık incelemesinin ardından Ölmez'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Ölmez’in cenazesi yapılan otopsinin ardından morgtan alındı.

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