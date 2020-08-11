Alanyaspor'da sağlık kontrolü başladı

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Aytemiz, yeni sezon öncesi futbolculara rutin sağlık kontrolü yapılmaya başlandı.

Yeni sezon hazırlıklarına bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak olan Alanyaspor'da rutin sağlık kontrolü yapıyor. Sabah saatlerinde Alanya Özel Anadolu Hastanesi'nde sağlık ekibi, futbolculara EKG çekimi ve kan alım işlemi yaptı. Sağlık kontrolünün yarın süreceği belirtildi. Diğer yandan turuncu yeşilli ekip, bu ayın 14'ünde Erzurum'da kampa gireceği ögrenildi.

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