Bir annenin en acı mutluluğu Oğlunun ağlamasıyla uyanan anne, sevinç gözyaşlarını tutamadı Trakeostomi takıldıktan sonra 4 aydır sesi çıkmayan oğlunun, bir sabah ağlamasıyla uyanan anne, sevinç gözyaşı döktü "Sanki bir rüyadaydım ve hiç uyanmak istemedim" "Hayatımda duyduğum en muhteşem sesti"

Antalya'da doğuştan ağır epilepsi ve kesin tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastası 2,5 yaşındaki minik Ata, yutkunamadığı için takılan trakeostomiden 4 ay sonra ilk kez ağladı. Oğlunun ağlama sesiyle uykusundan uyanan anne Ceylan Özdemir, o anları videoya kaydetti, “Hayatımda duyduğum en muhteşem sesti” diyerek mutluluğunu paylaştı.

Antalya'da yaşayan Tarık ve Ceylan Özdemir çifti 2017 yılı Aralık ayında ilk çocuklarının dünyaya gelmesinin mutluluğunu yaşadı. Son derece sağlıklı olan erkek çocuklarına Ata ismini veren genç çift, günler ilerledikçe çocuklarının davranışlarında farklılıklar gözlemledi. İddialara göre, doğumun gerçekleştiği özel hastanede son derece sağlıklı dünyaya geldiği söylenen minik Ata'yı başka bir hastaneye götüren Özdemir çiftinin bebeklerinde, epilepsi ve kesin bir tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastalığı teşhis edildi. Dünyaları bir anda kararan Özdemir çifti, hastaneyi ihmalle suçlayarak hukuki süreç başlattı.



Sesine hasret kaldılar

Birçok kez yoğun bakıma kaldırılan Ata, bu zorlu süreçleri atlatmayı başardı. Doktorları bile şaşırtan direnciyle, adeta bir hayatta kalabilme mücadelesi örneği gösteren minik savaşçı, ilerleyen dönemlerde yutkunma güçlüğü yaşamaya başladı. Doktorların trakeostomi kararını istemeden de olsa kabul etmek zorunda kalan Özdemir çifti, yapılan işlem sonrası çocuklarının sesine hasret kaldı.



Ağlama sesiyle uyandılar

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