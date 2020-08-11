Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı (2)

Altın fiyatları bugün ne kadar?

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AKDENİZ'DE SICAK SAATLER

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin yeni Navtex ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşması sonrası Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Kaş ilçesi Limanağzı bölgesi açığına sabah saatlerinde demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı fırkateyn, öğle saatlerinde Kalkan Körfezi açıklarına geçti. Kaş'a 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yunanistan'ın Türkiye'ye en yakın kara parçası olan Meis Adası önündeki Yunan fırkateyninin bekleyişinin ise sürdüğü görüldü. Yine sabah saatlerinde Kaş ilçesi üzerinde devriye uçuşu yapan 'Atak' tipi Türk askeri helikopterlerinin Doğu Akdeniz'de gerçek mermilerin kullanıldığı tatbikat bölgesine döndüğü öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACARAhmet İSTEK

2020-08-11 15:04:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.