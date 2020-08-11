Yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

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Antalya'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı olan ihraç polis memuru M.A.K. Kepez ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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