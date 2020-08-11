FTA Antalyaspor, Orgill'i açıkladı

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ANTALYA (DHA) Fraport TAV Antalyaspor, son olarak MKE Ankaragücü forması giyen Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalya ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz forma altında başarılar dileriz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Antalya

2020-08-11 18:33:30



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