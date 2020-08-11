FTA Antalyaspor, Orgill'i açıkladı (Geniş haber)

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Semih ERSÖZLER / ANTALYA (DHA) SüperLig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, santrfor Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

8 futbolcusuyla yollarını ayıran Fraport TAV Antalyaspor, transfer çalışmalarına başladı. Yeni sezona Afyonkarahisar kampında devam eden kırmızı beyazlı ekip, hücum bölgesini güçlendirmek için Ankaragücü forması giyen Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Santrfor mevkisinde oynayan 30 yaşındaki Jamaikalı Orgill, geçen sezon Ankaragücü formasıyla 5 gol atarken, 2 de asist yaptı.DHA-Spor Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-08-11 18:54:09



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