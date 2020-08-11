Korkuteli İlçe Jandarma Yeni Komutanı görevine başladı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Korkuteli ilçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Teğmen Vedat Kılınç, görevine başladı.

Korkuteli ilçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Yıldız’ın Van’ın Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanmasıyla yerine Iğdır Suveren Komanda Tabur Komutanlığından Jandarma Teğmen Vedat Kılınç atandı. Korkuteli ilçe Jandarma Komutanı olarak göreve başlayan Kılınç, “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır” düsturu ile görevini layıkıyla yerine getireceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.