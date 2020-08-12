Alanyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

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Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenman öncesi, doğum günü olan Mustafa Pektemek için pasta kesilerek kutlama yapıldı. Takım kutlamanın ardından antrenmana başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Alanyaspor daha sonra dar alanda pas ve yön değiştirme çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

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