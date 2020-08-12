Antalya'da aranan 2 şüpheli yakalandı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde haklarında hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Hakkında, “birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma” suçundan 6 yıl, “bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan da 2 yıl 1 ay olmak üzere toplamda 8 yıl 1 ay hapis cezası bulunan H.T. yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Hakkında, “büyük ve küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık” sucudan 5 yıl hapis cezası bulunan E.T. de yakalanarak, gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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