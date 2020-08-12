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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Tutulmaz’ın acı günü

İHA

Vali Tutulmaz’ın acı günü

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın babası Hacı Hüseyin Tutulmaz (86), Antalya’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Antalya'da özel bir hastanede tedavi gören Hacı Hüseyin Tutulmaz, gece hayatını kaybetti.
Hacı Hüseyin Tutulmaz’ın cenazesinin bugün ikindi namazını müteakiben Korkuteli’ne bağlı Akyar Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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