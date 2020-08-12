Vali Tutulmaz’ın acı günü

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın babası Hacı Hüseyin Tutulmaz (86), Antalya’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Antalya'da özel bir hastanede tedavi gören Hacı Hüseyin Tutulmaz, gece hayatını kaybetti.
Hacı Hüseyin Tutulmaz’ın cenazesinin bugün ikindi namazını müteakiben Korkuteli’ne bağlı Akyar Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedileceği bildirildi.
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