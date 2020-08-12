Rus turistlerden 'Türkiye'yi seviyoruz' mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rus turistlerden 'Türkiye'yi seviyoruz' mesajı

DHA

Rus turistlerden 'Türkiye'yi seviyoruz' mesajı


Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) RUS turistlerin Türkiye tatili, 10 Ağustos itibarıyla yapılan charter seferlerle başladı. 3 günde yaklaşık 50 bin Rus turist, Antalya'ya geldi. İlk uçaklarla ulaştıkları kentte Kemer ilçesine gelen Rus turistler, Türkiye'yi sevdiklerini söyledi. 
Rusya ile uçuş kısıtlamasının kaldırılmasının ardından 10 Ağustos Pazartesi itibarıyla ilk charter seferleri ile Antalya Havalimanı'na inişler yapıldı. Uzun süredir Türkiye tatili için gün sayan Rus turistler de bu uçaklarla Antalya'ya gelerek, denizin ve güneşli havanın keyfini çıkarmaya başladı. İlk uçuş seferiyle Ruslar için en önemli turizm destinasyonu olarak Kemer'e gelenlerin ilk izlenimleri ise her şeyin çok iyi ve güvenli olduğu yönünde oldu.
'BİZ ÇOK MUTLUYUZ AYNI SİZLER GİBİ'
Türkiye'ye daha önce Rusya'nın St. Petersburg şehrinden tatil için 6 kez gelen Dimitri Gusev (46), "Çok fazla bekledik uçuşların açılmasını, Türkiye'ye gelmek için. Çünkü biz Türkiye'de ilk defa tatil yapmıyoruz. 3 yıldır Kemer'e geliyoruz. Bu nedenle tekrar tekrar tatil için Türkiye'ye gelmek istedik. İlk uçuşlarla Türkiye'ye geldik. Eşimi çiçekle karşıladılar ve bundan dolayı çok mutlu oldu. Burada her çok güzel. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Biz çok mutluyuz, sanırım aynı sizler gibi. Burada her şey güzel, deniz, güneş gibi ve çok konforlu" dedi.
'TÜRKİYE SENİ SEVİYORUZ'
Rusya'nın başkenti Moskova'dan eşiyle daha önce 3 kez Türkiye'ye gelen Margarita Nemirovich (34), "Türkiye'nin bizim tatilimizde açılması bizleri mutlu etti. Uzun süre tatili bekledik ve çok hayal ettik. Buraya ilk uçakla geldiğimize mutlu olduk. Her şey çok hızlı tamamlandı havalimanında, otele geldik ve iyi ki de geldik. Hava çok sıcak ve buraya geldiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.
Eşi Margarita ile tatile gelen Dimitri Lobov da "Biz çok önce tatilimizi planlamıştık Kemer ve Türkiye için. Uçuşlar açıldı ve buradayız. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Biz çok mutluyuz" dedi. Röportaj sırasında eşinin yanında bulunan Margarita Nemirovich, "Türkiye seni seviyoruz" mesajı da verdi.
'HERKES TÜRKİYE'YE GELSİN'
Rusya'nın Surgut şehrinden tatil için erkek arkadaşıyla Türkiye'ye gelen Valeria Osinceva, "Türkiye'ye ilk uçakla geldik. İkinci kez Türkiye'ye ve Kemer'e geliyorum. Burayı çok beğeniyorum. Burası çok güvenli bir yer ve hiçbir problem yok. Her şey çok güzel. Otel personeli çok ilgileniyor. Servis çok iyi. Herkes Türkiye'ye gelsin" dedi.
'BURADA HERŞEY TEK KELİME İLE SÜPER'
Rusya'nın başkenti Moskova'dan tatil için ilk defa Türkiye'ye gelen Tatiana Kundina (50), "İlk uçuşla geldim buraya. Kemer'de hava çok güzel ve deniz mükemmel. Hayat güzel. Bir de şunu söylemek istiyorum hayat bir kere yaşanıyor. Bunu değerlendirmek lazım. Ben burada keyifliyim ve mükemmel her şey. Güneşten tuzlu denize, otelden personeline kadar her şey tek kelimeye süper. İnsanları ayırt etmiyorlar Rus veya değil. Herkes sadece tatilini yapıyor. Herkes birbiriyle konuşabiliyor süper bence" diye konuştu.
'TÜM İŞLEMLER ÇOK HIZLI HALLEDİLDİ'
İkinci kez Rusya'nın Voronij şehrinden Türkiye'ye tatil için ailesiyle gelen Natalia Perevalova (38), şunları söyledi: 
"İlk uçuş günüyle geldik buraya, uzun süredir uçuşlarımız yoktu ve yollamıyorlardı hiçbir yere. Ama ağustos ayında açıldı. Uçuşumuz iyi geçti. Havalimanında da her şey çok hızlı yapıldı. Rahat bir şekilde hallettik ve çalışanlar da tüm işlemler de çok hızlı oldu. Otelde de yine resepsiyonda her şey hızlı bir şekilde yapıldı. Ateşimiz ölçüldü. Çantalarımız dezenfekte edildi. Burada inanın her şey çok güzel. Tatilimiz güzel geçiyor. Yani her şey çok iyi."
'SEZON KASIM AYI SONUNA KADAR SÜREBİLİR'
Türkiye'ye ilk gelen charter uçuşlarından 220 Rus turistin kendilerini tercih ettiğini söyleyen 5 yıldızlı otelin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kılıç, "Otelimizde Ukrayna, Belarus, Sırbistan, Bosna-Hersek, Türk ve Alman turistler zaten vardı ama Rusların gelmesi bizi mutlu etti. Zaten Kemer'de kapılarını açan ilk otellerden biriydik. Rusların en çok sevdiği turizm destinasyonu olan Kemer ilçesinde açık olan otellerin de kısa sürede yüksek doluluk oranlarını yakalayacağını düşünüyorum. İlk seferlerle gelen Rus misafirlerimizin bizi tercih etmeleri de bizleri çok mutlu etti. Herhangi bir aksilik yaşanmadığı sürece de sezonun kasım ayının son haftalarına kadar sarkacağını düşünmekteyim" dedi.
Öte yandan Rusya'dan Antalya'ya charter uçuşların başladığı 10 Ağustos gününden bu yana 178 uçakla yaklaşık 50 bin Rus turist geldi. Bu dönemde 90 uçakla da yaklaşık 20 bin Alman, Ukraynalı ve İngiliz turist Antalya'ya tatile geldi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2020-08-12 11:06:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taşkınlara neden olan yağışla rekor kırıldı
YEREL HABERLER Taşkınlara neden olan yağışla rekor kırıldı
İnşaatta erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER İnşaatta erkek cesedi bulundu
Antalya'da hava sıcaklığı, 4-5 derece artacak
YEREL HABERLER Antalya'da hava sıcaklığı, 4-5 derece artacak
Antalya trafiği havadan denetlendi
YEREL HABERLER Antalya trafiği havadan denetlendi
İşsiz kalınca kudret narıyla tanıştı, hayatı değişti Sera kurarak ürettiği kudret narını, dünya ülkelerine pazarlıyor
YEREL HABERLER İşsiz kalınca kudret narıyla tanıştı, hayatı ...
Orgill, Antalyaspor ile antrenmanlara başladı
YEREL HABERLER Orgill, Antalyaspor ile antrenmanlara başladı
Ruslar doğum gününde 'Noel Baba'yı andı
YEREL HABERLER Ruslar doğum gününde 'Noel Baba'yı andı
Vali Tutulmaz’ın acı günü
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz’ın acı günü
Cezaevinden izinli çıkan şüpheli, 16 ayrı hırsızlık olayına karıştı 16 ayrı hırsızlık olayından yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıkan şüpheli, 16 ayrı hırsızlık ...
Antalya'da aranan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da aranan 2 şüpheli yakalandı
Evden kötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Evden kötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktı
Burdurlu Hasan Dikici Cami ibadete açılıyor
YEREL HABERLER Burdurlu Hasan Dikici Cami ibadete açılıyor
Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde kazılar başladı
YEREL HABERLER Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde kazılar başladı
Balmumu heykellere dezenfekte
YEREL HABERLER Balmumu heykellere dezenfekte
Ayık: Salgın döneminde turizm yapabiliyor olmak son derece önemli
YEREL HABERLER Ayık: Salgın döneminde turizm yapabiliyor olmak son ...
Aytemiz Alanyaspor topbaşı yaptı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor topbaşı yaptı
Alanyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
Korkuteli İlçe Jandarma Yeni Komutanı görevine başladı
YEREL HABERLER Korkuteli İlçe Jandarma Yeni Komutanı görevine ...
FTA Antalyaspor, Orgill'i açıkladı (Geniş haber)
YEREL HABERLER FTA Antalyaspor, Orgill'i açıkladı (Geniş haber)
FTA Antalyaspor, Orgill'i açıkladı
YEREL HABERLER FTA Antalyaspor, Orgill'i açıkladı
Şiddet davasına bakan kadın avukata, adliye koridorunda tokat
YEREL HABERLER Şiddet davasına bakan kadın avukata, adliye ...
Kemer Belediyesi’nden uyuşturucuyla mücadele projesi
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi’nden uyuşturucuyla mücadele projesi
Adliye koridorunda tokat atılan kadın avukat: "İrkildim, savruldum" Şiddet gören kadının avukatı, adliye koridorunda müvekkilinin kayınpederi tarafından darp edildi Avukat Bengisu Başak Okuyan: "Suratıma tokat attı, ben irkildim, savruldum, ikinci tokadı atacakken suratımı ıskaladı" "Şiddet mağduru birini savunurken, şiddet mağduru pozisyonuna gelmek insanı gerçekten acıtıyor"
YEREL HABERLER Adliye koridorunda tokat atılan kadın avukat: ...
AESOB Başkanı Dere: “Kantinciler için önlem alınmalı”
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere: “Kantinciler için önlem alınmalı”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X