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İşsiz kalınca kudret narıyla tanıştı, hayatı değişti Sera kurarak ürettiği kudret narını, dünya ülkelerine pazarlıyor

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde pandemi dolayısıyla işsiz kalan Mustafa Şahin, kudret narı üretimine başlayınca hayatı değişti. Kurduğu serada ürettiği kudret narını tanesini 7 liradan satan Şahin, aynı zamanda dünya ülkelerine de online olarak pazarlıyor. Şahin, "Pandemi döneminde de işsiz kalınca, 'bunu yapabilir miyiz?' diye düşündük. Başarılı da olduk. Şu anda üretimimiz dünyanın dört bir tarafına göndermekteyiz" dedi.

İşsiz kalınca kudret narıyla tanıştı, hayatı değişti Sera kurarak ürettiği kudret narını, dünya ülkelerine pazarlıyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde pandemi dolayısıyla işsiz kalan Mustafa Şahin, kudret narı üretimine başlayınca hayatı değişti. Kurduğu serada ürettiği kudret narını tanesini 7 liradan satan Şahin, aynı zamanda dünya ülkelerine de online olarak pazarlıyor. Şahin, “Pandemi döneminde de işsiz kalınca, ‘bunu yapabilir miyiz?’ diye düşündük. Başarılı da olduk. Şu anda üretimimiz dünyanın dört bir tarafına göndermekteyiz" dedi.
Büklüce Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Şahin, pandemi döneminde işsiz kaldı. Yaklaşık 5 yıldır kudret narı üreticiliği yapan arkadaşı Ayşenur Yuva vasıtasıyla üretime giren Şahin, evinin bahçesine sera kurdu. Şahin, serada 3 ayda yetiştirdiği kudret narının internet üzerinde kilosu 30 liradan satışa çıkardığı ürünlerini, Avrupa ve Amerika gibi ülkelere pazarlamaya başladı.

“Katma değeri yüksek”
Çalıştığı işletmenin pandemi döneminde kapandığını ifade eden Şahin, kudret narının sağlığa faydası olduğu öğrenince de üretimine başladığını anlattı. Şahin, “Boş olan bir seramızda bunu değerlendirmek istedik. Tamamen sağlık açısından önemli olduğunu düşündüğümüz bu kudret narını insanların faydasına hizmetine sunmak adına üretime girdik. Esasında kolay bir ürün. Diktikten sonra ki süreç tamamen sulama ve gübreleme ile birlikte çok hızlı bir şekilde büyüyor. Katma değeri yüksek, sağlık açısından önemli bir ürün. Normalde acımsı bir tadı var ama bunu üretip sattığımız noktada, bal ve zeytinyağı ile karıştırarak daha kullanılabilir hale getiriyorlar” dedi.

“Başarılı da olduk”
Kudret narını dünya ülkelerine pazarlayan arkadaşı vasıtasıyla bu işe başladığını kaydeden Şahin, “Pandemi döneminde de işsiz kalınca, ‘bunu yapabilir miyiz’ diye düşündük. Başarılı da olduk. Şu anda üretimimiz dünyanın dört bir tarafına göndermekteyiz. Bir dönümden yaklaşık 2.5 ile 3 ton arasında ürün elde edebiliyoruz” diye konuştu.

“Amatörce başladık”
Yaklaşık 5 yıldır kudret narı üretimi yapan uluslararası ilişkiler uzmanı Ayşenur Yuva ise “Kendi bahçemizde amatörce ektiğimiz kudret narlarını eşimize dostumuza hediye ederken, faydasını görmeye başladılar. Daha sonra bu işi biz ticarete çevirmeye karar verdik. Çünkü kudret narının faydaları fazla olan bir meyvedir. Anavatanı Hindistan olan bu meyvenin Asya ülkeleri ve Akdeniz iklimine sahip bölgelerde yetişmektedir. İçerisinde çok sayıda C vitamini, yüksek kalitede proteini ve E vitamini olan bir meyvedir. Özellikle Asya ve Afrika ülkelerinde kabakgiller familyasında yemek ve içecek olarak kullanılır. Bizim ülkemizde bu cinsi zeytinyağı ve balla tüketilmektedir. Ancak bizim ülkemizde yeterli kalitesi ve niteliği bilinmemektedir. Asya’da özellikle Tayland’da yemek olarak, içeceği su olarak kullanılır. Yapraklarından çay yaparlar. Sağlık açısından çok faydalı olan bu meyvenin ülkemizde tanıtımına katkı sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Avrupa ülkelerine gönderiyoruz”
Kudret narını online olarak pazarladıklarını dile getiren Yuva, ürünlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı olduğunu vurguladı. Yuva, sözlerine şöyle devam etti:
“Özellikle online satış kanallarından ülke geneline kargo aracılığıyla gönderebildiğimiz gibi aynı zamanda Avrupa ve Amerika gibi farklı gelen taleplere de kargo ile göndermekteyiz. Yaklaşık üretimimiz aslında haftalık yarım tona yakın üretimimiz var. Gelen talepler doğrultusunda değişime uğrayabiliyor. Toptan meyve ve mamul satışımız perakende üzerinden de online kanallar üzerinden gönderiyoruz. İnsanlar bu ürünün faydalarını gördükçe bize geri dönüşler vermeye başladıkça önce mutluluk yaşıyoruz, sonrasında ticari olarak getirileri oluğu zaman.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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