İnşaatta erkek cesedi bulundu

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, atıl haldeki bir inşaatın asma katında, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Muratpaşa ilçesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde bulunan atıl durumdaki inşaatın asma katında, 20-25 yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese giden ekipler, üzerinde kimlik bulunmayan cesedi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-08-12 11:17:02



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