Antalya Valisi Ersin Yazıcı, havalimanına gelen yolcu sayısında ilk kez bu yıl 34 bin 996 turiste ulaştıklarını belirterek, "Bugün giriş yapan 17 bin 771 Rus misafirimiz var. Dün 22 bin yine Rusya’dan misafirimiz gelmişti" dedi. Yazıcı, giden yolcu sayısının artmaya başlamasıyla birlikte PCR testi sayısını özel hastanelerle yaptıkları görüşmeyle birlikte 10, 12 bine çıkaracaklarını bildirdi. Vali Yazıcı, uygun ortamı sağlayan otellerinde kendi sağlıkçısı ya da anlaştıkları özel hastane personelinin eşliğinde PCR testi yapabileceklerini açıkladı.

Vali Yazıcı, basın mensuplarıyla kent merkezindeki bir otelde düzenlenen tanışma toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Vali Yazıcı, şehri görüp tanımak istediğini belirterek, tüm ilçelere bir ziyaret gerçekleştireceğini kaydetti.

Antalya’da her sektörün turizmle bağlantılı olduğunu dile getiren Vali Yazıcı, “Süreç olumluya doğru dönmeye başladı. Bugüne kadar olan kaybımızı karşılamayacak ama önümüzdeki birkaç ay zararı azaltacak bir kazancı olacak diye ümit ediyorum. Misafirlerimiz gelmeye başladı. Bugün giriş yapan 17 bin 771 Rus misafirimiz var. Dün 22 bin yine Rusya’dan misafirimiz gelmişti. Bugün nihayet pik sayıyı gördük havaalanımızda. Bu rakamlar geçen yıla kıyaslandığında pek bir şey ifade etmiyor ama ilk defa 34 bin 996 kişi geldi. İlk defa çıktık bu sayıya. Genelde 10 bin, 11 bin gelen yolcuyla dönüyordu havalimanımız. İnşallah Almanlarda gelecek, hareketlilik her sektörü şu veya bu oran da harekete geçirmiş olacak” açıklamasını yaptı.



"Yoğun bakım 9, entübe 5 hastamız var"

Antalya’daki yeni tip korona virüs (Covid19) hakkındaki bilgileri de aktaran Vali Ersin Yazıcı, yoğun bakımda 9, solunum cihazında entübe hasta sayısının 5 olduğunu kaydetti.

Bu rakamın üzerinden bir iki eksilip arttığını dile getiren Yazıcı, “Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında ben geldiğimden beri 20’yi görmedim. Yoğun bakımdaki hasta sayımız benim için bir kriter. Vefat sayısında nüfusuna göre çok iyi gözüken illerden. Orada bir artışımız yok 20 civarında bir vefatımız var” dedi.



"Şehri tehdit edecek bir durum yok"

Ülke genelinde olduğu gibi 1520 gündür Antalya’da da vaka sayılarında artış olduğunu işaret eden Vali Yazıcı, “Şehri tehdit edebilecek bir durum söz konusu değil. Bunun en temel göstergesi de yoğum bakımdaki hasta sayımız ve vefat sayımızın söylemiş oldum. Güvenli bir şehir olduğumuzu dünyaya açık, dünyaya hizmet eden bir şehir olduğumuzu sık sık ifade ediyorum. Türkiye genelinde olduğu gibi bir artış var ama kayda değer nüfusa oranla en iyi illerinden başında geliyoruz” ifadelerine yer verdi.



"PCR test sayısı arttırılıyor"

Yabancı misafirlerin dönüşlerinde PCR testi yaptırabilmelerine kolaylık sağlamak için havalimanında bir laboratuvarın olduğunu kaydeden Yazıcı, “Testi yapıp, giden yolcuya veriyoruz. 24 bin 700 yolcuya bu PCR testi yapıldı dün gece itibariyle. Orada şunu bilgilendirmek isterim. Gelen misafir sayımız artınca doğal olarak şuanda Almanya istiyor, Rusya istemiyor. Avrupa’nın diğer ülkeleri de isteyebilir diye bir öngörümüz var. Dönüş için bu testi isteyebilir. Bu kapsamda bizim ilimizdeki PCR testi kapasitemizi artırmamız gerekir. Günlük kapasitemiz, 4 noktada test yapabiliyoruz. Ama 4 yerde 3 bin 500 kapasitemiz var. Özel hastanelerle yapılan görüşmeyle bu hafta bitiminde en az on yada 12 bine çıkaracağız. Buna ihtiyacımız var. Günlük çıkışımız 1015 bin civarında olduğunu öngörürsek, 48 saat önce test yapılması gerekir, o nedenle kapasitemizi artırıyoruz. Özel hastaneler test cihazlarını aldılar. Şu an cihazı bulmak da problem, elimizde yeterli kit de var. PCR testinin yapılmasıyla ilgili süreci yürütmeye çalışıyoruz” diye konuştu.



"Otellerde PCR testi yapabilecek"

Havalimanında testi yapmaya devam edeceklerinin vurgulayan Vali Ersin Yazıcı, “Otellerde biz sürüntü alma imkanı veriyoruz. Belli şartlarımız var. Otelin birkaç odası koşulları uygun hale getirildikten sonra ister kendi sağlıkçısı yada özel hastanelerle anlaşılıp bunu otelinde yapılmasını arzu ediyoruz. Tüm otellerde izole alanlar oluşturuldu. Orada onların karantinaya alınması sağlanacak. Eğer vaka hastanede klinik olarak yapılan değerlendirmede hastanede yatırılması gerekiyorsa hastanemize alacağız. Ama yabancılarınki ücretli olacak” açıklamasını yaptı.



"Okullarda okuma saati olacak"

52 gündür Antalya’da olduğunu ve mesleğinde 28 yılı doldurmak üzere olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, görev yaptığı her yerde eğitime ayrı bir önem verdiğinin altını çizdi.

Antalya’da da eğitimle ilgili, projeler, çalıştaylar yapacaklarına değinen Vali Yazıcı, “Bunu yaparken modern yönetimi kullanıp yönetişimi sağlayıp ilgilerle bir araya gelip çalıştay ve seminerlerle konuyu tartışıp bir yol haritası çıkarıp, kente özgü, özgün farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Geriye kalan bazı mahallelerdeki okulları gün yüzüne çıkaracağız, oralardaki bir hareketlenme farkındalık oluşturma içinde olacağız. Eğitimle ilgili çalışmalarımıza destek vermenizi istiyorum. Okuma alışkanlığı konusunda takıntılı bir mülki amirim. Okuma saatlerim mutlaka oldu. Tek şartım her okulda okuma saati düzenlenmesi olacak. Çocuğumuzun okuma alışkanlığını kazanmasını sağlamış olacağız. Devlet okullarında da Gündoğmuş’tan Kaş’a kadar tüm okullarda tek ön şartım bu olacak” diye konuştu.



"İhtiyacı olanın yanındayız"

Görev yaptığı her bölgede muhtaç olan kitleye devletin şefkat ve merhametini göstermek için çalıştığını dile getiren Yazıcı, Antalya’da da bu grupla yakından ilgileneceğini bildirdi.

Yazıcı, ildeki ekonomik kuruluşlar ve STK’larla da yakın işbirliği içinde olacağını ve kentin nabzını tutacağını belirtti.



Özel okulların açılması

Vali Yazıcı, özel okulların açılması noktasında Türkiye geneliyle aynı şekilde hareket edeceklerini, özel bir tasarrufta bulunmayacaklarını bildirdi.



Bar ve kafelere sıkı denetim

Antalya’da gece kulübü ve diskotek gibi yerlerin açılmadığını ifade eden Yazıcı, “Kafe bar şeklinde ruhsatı olan yerler açıldı. Kaleiçi’nde yoğun denetlemelerimiz oldu. Bayramdan önceki hafta ve bayramdan sonra sesle ve diğer konularla ilgili yoğun denetim yaptık. Kafa ve barlarla ilgili bayram süresince yoğunluğumuz oldu, insanları çok rahatsız etmedik ama biz düzenli olarak tüm iş yerlerimizi denetliyoruz. Pandemi konusunda denetliyoruz. Ceza noktasında denetim sayısına göre ceza kesilen işletme sayısı az. Gitmediğimiz dokunmadığımız iş yeri kalmadı. Antalya’da genel olarak bilinçli bir esnaf kitlesi var. Bu noktada memnunum. Herkes bu şehre güvenip gelebilir, çağrısında bulunuyorum” dedi.



“Düğünlerde polis ve jandarma görev alıyor”

Antalya’da da düğünlerde saat sınırlamasının olduğunu ifade eden Yazıcı, kuralların ihlal edilmemesi için her düğünün başlayışından bitişine kadar polis yada jandarma ekiplerinin görev yaptığının altını çizdi.



“Zor tatil veririm”

"Olumsuz hava koşullarında okulların hızlı şekilde tatil edilip edilmeyeceği noktasında gecikmeler yaşanıyor, bunu nasıl değerlendirirsiniz" sorusuna Vali Yazıcı, “Sokakta araba gidiyorsa okulu açarım. Tatilden yana değilim zor tatil veririm, tatile taraftar değilim. Tatil yapmama noktasında direniyorum. Sel ve benzeri afetler kısmı ve bölgesel oluyor. Ama aşırı bir olumsuzlukta verdiğimiz kararı hızlı bir şekilde sosyal medya mecralarımızdan ulaştırırız” yanıtını verdi.



Yeni'den övgü

Antalya Gazeteciler Cemiyeti(AGC) Başkanı Mevlüt Yeni, 22 Haziran’da Antalya’da göreve başlayan Yazıcı’ya düzenlemiş olduğu tanışma toplantısından dolayı teşekkür etti.

Antalya basınının çok köklü, kentini koruyan, değerlerine sahip çıkan Türkiye’de örnek yayıncılık yapan bir yapıya sahip olduğuna değinen Yeni, “Yaygın ve görsel tüm kurumların Antalya’da bölge temsilcilikleri ve bölge ekleri var. TRT’den, 3 ajansa kadar bölge temsilcilikleri var. Antalya’nın sorunlarının çözümünde, gelişiminde el birliğiyle omuz omuza görev yapacağız” açıklamasını yaptı.

