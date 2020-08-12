Türk fırkateyni yeniden Kaş'ta (2)

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FIRKATEYN VE RÖMORKÖR DEMRE'DE

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Türkiye'nin Navtex bildiriminin ardından Kıbrıs'ın güney batısına hareket ederken, Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Çayağzı Limanı'na da Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait bir fırkateyn ve bir römorkör yanaştı. Bu sabah seyre çıkan fırkateyn yeniden yerine döndü. Bölgede fırkateyn ve römorkörün de bekleyişini sürdürdüğü belirtildi.Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2020-08-12 13:54:03



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