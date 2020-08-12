Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda hareketli dakikalar

Antalya’da bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonundaki hareketli dakikalar, polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polislerin eve girişi, şüpheliyi yakalaması ve ele geçirilen uyuşturucu maddeler görülüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşildere Mahallesi'ndeki bir evde saklanan uyuşturucunun satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese narkotik köpeğiyle birlikte operasyon düzenleyen ekipler, 58 paket eroin ve 300 gram esrar ele geçirdi.
Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan o anlar, polis ekiplerinin kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, polislerin eve girişi, şüpheliyi yakalaması ve ele geçirilen uyuşturucu maddeler görülüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.