Meltem Bulvarı ile Tarık Akıltopu Caddesi kesişim kavşağı kapanacak

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya Büyükşehir Belediyesinin 3. Aşama Raylı Sistem hattı çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında Meltem Bulvarı ile Tarık Akıltopu Caddesi kesişim kavşağında yapılacak olan ray montajı çalışmaları nedeniyle kavşak 14 Ağustos Cuma günü kısmi olarak trafiğe kapatılacak.

Antalya 3. Aşama Raylı Sistem hattı çalışmaları kapsamında Tarık Akıltopcu Caddesi ile Meltem Bulvarı kesişim kavşağında yapılacak olan ray montajı çalışmaları nedeniyle kavşak kısmi olarak 14 Ağustos Cuma günü trafiğe kapatılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları süresince kavşak alanına kuzey ve doğu istikametinden gelen araçlar Defterdarlık Bulvarı ve Kazım Karabekir Caddesini kullanarak Falez kavşağına ulaşabilecekler.

Vatandaşların mağdur edilmemesi ve trafik akışının sürekliliğinin sağlanması açısından projenin tüm aşamalarında bilgilendirme yapılacağını belirten yetkililer, vatandaşların yönlendirme levhalarını dikkate almaları konusunda uyarıda bulundu. Çalışmaların 20 gün sürmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.