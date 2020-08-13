Rektör Kalan'dan hekimlere sertifika

Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programını başarıyla tamamlayan ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğretim elemanlarına Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan tarafından sertifikaları verildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, tüm öğretim üyelerine yönelik olarak ve uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak “Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı” düzenlendi. 7 gün ve 30 saat süren eğitim, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalından 5 öğretim üyesi tarafından verildi. Eğitimi tamamlayan öğretim elemanları için Diş Hekimliği Fakültesi’nde bir sertifika programı düzenlendi. Düzenlenen programa katılan Rektör Kalan, eğitimlerini tamamlayan öğretim elemanlarına sertifikalarını takdim ederek, başarılar diledi.

Programda, Rektör Kalan, yenilenmenin eğitim için önemli bir etken olduğunu vurguladı. Kalan, “Küresel dünyada bilgiye hâkim olmak, bilgiyi takip edebilmek ve gelişen teknoloji ile tedavi yöntemlerini öğrenerek bilgilerimizi güncel tutmaya büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple, geçmişte öğrendiğimiz bir bilgiye günümüz dünyasında bir yere kadar ilerleyebiliriz. Kendimizi yenilemezsek, bilgilerimizi güncellemezsek ve yenileşmenin önünü açmazsak çağın gerisinde kalırız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için yegâne gelişme ve ilerleme yolu budur”. Bu vesileyle, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Er de “Fakültemiz akademisyenlerinin klinik hizmetler dışında eğitim ve araştırma alanlarında da faaliyetleri bulunmaktadır. Bu pandemi sürecinde, eğitim ile ilgili konularda bir güncelleme yapmak amacı ile bu programın düzenlenmesine karar verildi. Bu kapsamda; eğitici becerilerini geliştirme, güncel eğitim yöntem ve teknolojilerinin kullanımı, etkili sunum tasarımı, eğitimde gerekli olan iletişim becerileri, interaktif eğitim süreci ve öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi gibi konular işlenerek uygulamalar yapıldı” diye konuştu. Sertifikaların takdim edilmesinin ardından program son buldu.

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